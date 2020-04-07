【中國口罩】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，多國從中國採購防疫物資，但不時傳出物資不合格的指控。中國海關總署昨日表示，嚴厲查處不合格出口防疫物資，近日查獲逾千萬件非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資，當中包括990多萬個口罩。

中國商務部、海關總署、國家藥品監督管理局上月31日發布公告，要求出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品，必須取得國家藥監部門相關資質，符合進口國（地區）質量標準要求。海關總署加嚴審核等，對《公告》所列醫療物資100％單證審核，重點驗核品名、數量與申報是否相符，外觀是否霉變、有無污染/污化、是否超出保質期、是否破損及侵權，以及是否存在夾藏夾帶、摻雜摻假、以假充真等情況。

非清單企業生產或無註冊證書

而公告發布以來，海關在貿易、郵件、快件、跨境電商等渠道，共查獲非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資1120.5萬件，其中口罩994.1萬個，防護服15.5萬套，新冠病毒檢測試劑108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。

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當中包括涉嫌有公司偽瞞報新冠病毒檢測試劑出口，上海海關查獲杭州一間生物技術股份有限公司出口的「快速診斷檢測試紙」，實為新冠病毒檢測試劑，共計12.2萬份。北京海關亦查獲當地某生物科技公司，將出口的新冠病毒檢測試劑偽報成「快速檢測試紙卡」，逃避海關監管，涉及新冠病毒檢測試劑300盒。

寧波海關又發現，湖南益陽市某公司申報出口的一批貨物，除了申報的濕巾、膠袋等貨物外，查獲夾藏口罩15箱，共4萬多個。

偽瞞報避監管 可被罰款甚至判監

海關表示，對於以偽瞞報方式逃避海關監管的，將沒收走私貨物及違法所得，可以並處罰款；構成犯罪的，司法機關按情節處有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

至於出口醫療物資摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品，海關將責令停止出口，沒收違法所得，並處貨值金額50%以上、3倍以下罰款。

企業一旦構成走私行為或走私犯罪，海關會將企業信用等級直接降為失信企業，並提高查驗比例、加大稽核查頻次、全額收取擔保金等嚴格管理措施。同時公開被處罰企業相關信息。

責任編輯：伍樂

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