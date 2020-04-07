【中美關係】崔天凱公開對美釋善　北京風向轉變？（訂戶專享）

「紐約是我最喜愛的美國城市，我曾在這裏工作和生活，擔任駐美大使以來也經常往訪。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，這座歡騰喧囂的不夜城卻被按下了暫停鍵，我很痛心。」這段文字出自中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》撰寫的一篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章。

這篇文章還提到，「我們銘記，在最困難的時候世界各地的朋友給了我們慰藉和幫助，其中很多是美國人，很多是紐約人。」

崔天凱最後寫道，「我始終堅信，我和無數人喜愛的紐約能挺得住、熬過去」，「我期待著下次去紐約，逛一逛充滿愛和生機的街巷，去百老匯再看一場歌頌愛、勇氣與希望的音樂劇《獅子王》。相信這一天很快會到來！ 」

崔天凱這篇對紐約充滿感情、呼籲中美合作抗疫的文章，與北京外交部發言人頻繁的批美言論對比，讓外界有時空錯亂的感覺。到底哪個聲音代表中國政府呢？

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事實上，這已經不是崔天凱第一次與北京外交部唱反調了。之前外交部新聞司副司長、發言人趙立堅在推特上質疑，新冠病毒可能來自美軍。崔天凱就在接受美國媒體訪問時直言，所謂病毒來自美軍的說法「瘋狂」。

撥亂反正？ 合作抗疫成外交主旋律

正當外界以為身居外交部副部級高官的崔天凱，為下屬官員言論「撥亂反正」之際，中國外交部批美的聲調不但沒有降溫，反而是火力全開。上周，發言人華春瑩更是用了長達10分鐘時間，以無恥無德痛批美國政客。

▲ 中國駐美大使崔天凱。

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對於駐美大使與中國外交部發言人屢屢不同調，坊間有各種猜測。但近年中國外交部總體對外風格上是愈來愈「戰鬥格」，卻是不爭的事實。從外交部長王毅，到外交部幾位發言人，頻頻展示強硬作風。相信更多是希望傳遞中國在國際關係中敢於「亮劍」的自信風格。

但惟獨駐美大使崔天凱，卻是一直表現出理性、溫和、友善的一面。有分析說，大使的使命是外交，外交的使命是對外友好交往，而不是致力於斷交的戰狼式對抗。

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不過，自國家主席習近平發表G20演講和與特朗普通電話後，中方在國際上呼籲合作抗疫，正成為中國外交的主旋律。相信崔天凱的「親美」文章，也是在這個大背景下發出的。

本報記者：嚴正

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