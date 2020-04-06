【中美關係】崔天凱公開親美 北京風向轉變？（訂戶專享） 國情動向 22:41 2020/04/06 分享： 「紐約是我最喜愛的美國城市，我曾在這裏工作和生活，擔任駐美大使以來也經常往訪。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，這座歡騰喧囂的不夜城卻被按下了暫停鍵，我很痛心。」這段文字出自中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》撰寫的一篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章。 ... 相關文章 【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」 重塑受損大國形象 2020/03/29 【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」 重塑受損大國形象 【新冠肺炎】英美批評隱瞞 華春瑩斥心虛推責：這「鍋」太大甩不出去 2020/03/31 【新冠肺炎】英美批評隱瞞 華春瑩斥心虛推責：這「鍋」太大甩不出去 華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資 2020/03/31 華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資 【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應 2020/04/03 【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應 【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」 2020/03/24 【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」 疫情 新冠肺炎 外交 中美關係 特朗普 習近平 崔天凱 趙立堅 華春瑩 國際關係 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入