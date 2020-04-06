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【中美關係】崔天凱公開親美 北京風向轉變？（訂戶專享）

國情動向 22:41 2020/04/06

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「紐約是我最喜愛的美國城市，我曾在這裏工作和生活，擔任駐美大使以來也經常往訪。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，這座歡騰喧囂的不夜城卻被按下了暫停鍵，我很痛心。」這段文字出自中國駐美大使崔天凱在《紐約時報》撰寫的一篇題為《同舟共濟 定克時艱》的文章。

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疫情 新冠肺炎 外交 中美關係 特朗普 習近平 崔天凱 趙立堅 華春瑩 國際關係

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