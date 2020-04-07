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【約翰遜確診】習近平倘染疫不能履職　國家主席職務怎安排？

國情動向 11:41 2020/04/07

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感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜，病情惡化，他已經指示外相藍韜文，在必要時代理他的職務。如中國黨政首長、尤其是中共總書記兼國家主席習近平一旦染疫，署理職務安排又會是怎樣？

感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜，病情惡化，他已經指示外相藍韜文，在必要時代理他的職務。如中國黨政首長、尤其是中共總書記兼國家主席習近平一旦染疫病重，代理職務安排又會是怎樣？

英國首相府發表聲明指，約翰遜因為持續出現病徵，在當地星期日傍晚入院，但在當地星期一下午，病情轉差，按醫療團隊的建議轉入深切治療，他已經指示外相藍韜文，在必要時代理他的職務。

按憲法　副主席王岐山會暫代

首相府又表示，約翰遜現時意識仍然清醒，有英國傳媒報道，約翰遜使用呼吸機。英國首相病重，觀乎中國黨政首長一旦因病無法履職，其職務安排也有一些規定。

【新冠肺炎】英國首相約翰遜病情惡化呼吸困難　轉入深切治療指示外相代理職務

【約翰遜確診】惡化入ICU 英國首相府否認駁呼吸機

先說中國國家元首－－即習近平現任的中國國家主席一職。此職由全國人民代表大會選舉，中國憲法84條規定，國家主席缺位的時候，由副主席繼任主席的職位，而現任副主席是王岐山。

一旦中國國家正副主席都缺位的時候，會由全國人民代表大會補選，在補選以前，由全國人民代表大會常務委員會委員長暫時代理主席職位，現任委員長是栗戰書。

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值得注意是，中國現行政治慣例是黨政軍首長由一人擔任，即習近平現兼任中共總書記、國家主席及中央軍委主席3職。

習近平一旦因事未能履職，其總書記職務會怎辦？中國共產黨章程目前沒有設立總書記的副職，也沒有規定總書記的代理事宜。歷史上，時任中共中央政治局常委的王明，曾經在向忠發被捕後代理總書記一職；時任國務院總理的趙紫陽，也曾在胡耀邦辭職後代理總書記一職。

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至於李克強所任的國務院總理一職一旦出缺，又會如何安排。中國憲法目前只寫明，總理由國家主席提名、並經全國人民代表大會批准，領導最高國家行政機關國務院的工作，但沒有很具體列明，總理出缺的政務代理安排。

國務院總理不在　或副總理代職

而根據過去慣例，總理出缺時會由副總理執行代總理職務。1976年1月8日，總理周恩來病逝，華國鋒、紀登奎、陳錫聯三名副總理請求毛澤東指定一人牽頭主持國務院，三人輔佐具體工作；1月21日，毛澤東聽匯報，提出國務院工作「就請華國鋒帶個頭」。1月28日，毛澤東再次提議華國鋒任國務院代總理和主持中央工作。2月3日，中共中央發出1976年1號文件，由華國鋒任國務院代總理。

而總理出訪時，也慣例由副總理執行其部份工作。

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責任編輯：費風

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