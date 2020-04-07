【新冠肺炎】IMF：中國出現令人鼓舞復甦跡象 但疫情仍有可能復發

新冠肺炎疫情全球大流行，國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除新冠疫情在該國和其他地方復發的可能性。

IMF經濟學家指出，新冠病毒疫情大流行已將世界推入比全球金融危機更嚴重的衰退之中，全球各國應採取協調一致的衞生和經濟政策響應。隨着各國新增確診病例大幅攀升，且政府推出更多遏制措施，所有國家承受的經濟損失也在增加。

該組織稱，中國的採購經理指數(PMI)現出現小幅改善，遏制措施正在逐漸減少；內地的復甦跡象儘管有限，但令人鼓舞，表明遏制措施可以成功控制疫情，並為經濟活動的恢復鋪平道路。

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但他們補充稱，疫情未來演變路徑存在巨大不確定性，不能排除疫情在中國和其他國家復發的可能性。

另外，IMF認為，目前美國經濟受到打擊的速度和嚴重程度前所未見，而在3月下半月，美國首次申領失業救濟人數已接近1000萬，增幅甚至超過全球金融危機最嚴重時期。

責任編輯：蒯宇澄

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