  • 21°C
香港時間 : 2020407日 (二) 13:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】IMF：中國出現令人鼓舞復甦跡象 但疫情仍有可能復發

經濟脈搏 13:21 2020/04/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，中國呈現有限但令人鼓舞的復甦跡象，但不能排除新冠疫情在該國和其他地方復發的可能性。

IMF經濟學家指出，新冠病毒疫情大流行已將世界推入比全球金融危機更嚴重的衰退之中，全球各國應採取協調一致的衞生和經濟政策響應。隨着各國新增確診病例大幅攀升，且政府推出更多遏制措施，所有國家承受的經濟損失也在增加。

該組織稱，中國的採購經理指數(PMI)現出現小幅改善，遏制措施正在逐漸減少；內地的復甦跡象儘管有限，但令人鼓舞，表明遏制措施可以成功控制疫情，並為經濟活動的恢復鋪平道路。

【中國經濟】PMI飆升僅屬虛火  救經濟還要看消費

【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟

【新冠肺炎】疫情衝擊經濟 一文看懂中美不同刺激政策背後考量

但他們補充稱，疫情未來演變路徑存在巨大不確定性，不能排除疫情在中國和其他國家復發的可能性。

另外，IMF認為，目前美國經濟受到打擊的速度和嚴重程度前所未見，而在3月下半月，美國首次申領失業救濟人數已接近1000萬，增幅甚至超過全球金融危機最嚴重時期。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常　
2020/04/06
【新冠肺炎】蓋茨數十億美元資助研發新冠疫苗：只有此事能讓生活回復正常　
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
2020/04/06
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
今日
【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
今日
【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
【新冠肺炎】內地海底撈恢復堂食 疫市加價6%兼減份量
今日
【新冠肺炎】內地海底撈恢復堂食 疫市加價6%兼減份量
失業 疫情 經濟 指數 PMI 美國 中國 肺炎 國際貨幣基金組織 武漢肺炎

下一篇文章

【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 中方曾稱幫助別國心意真誠
【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 中方曾稱幫助別國心意真誠
【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財
【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機 1小時漲價幾萬「炒家」發大財
【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩（有片）
【肺炎疫情】中國製造也不夠供應全球？蘋果宣布量產防護面罩（有片）
【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利
【中美關係】新冠疫情加速中美脫鉤 中國或失全球化紅利
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用
【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日
【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日