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【中國口罩】華為向加拿大捐百萬口罩 因與加國存爭議並未聲張

社會熱點 14:09 2020/04/07

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各國緊張抗擊新冠肺炎疫情之際，中國電訊商華為向多國捐贈物資，包括向加拿大「低調」捐贈數百萬個口罩（ quietly flying millions of masks to Canada），首批物資上月已抵達。有觀點指，鑒於華為在加拿大存在很大爭議，華為希望在不冒太多公開爭議的風險的情況下，尋求「最大化與加拿大政府的善意」，因此缺乏宣傳。

首批物資3月下旬抵達

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，知情人士透露，華為已向加拿大交付了超過一百萬個口罩，3萬個護目鏡和5萬副手套。華為加拿大公司事務副總裁阿利漢·費爾什說，華為提供的第一批物資已於3月22日到達加拿大。但具體物資規模華為尚未公開。

事實上，在加拿大，關鍵防護設備的短缺已非常嚴重，以至於官員們正在研究消毒和重複使用醫用口罩的方法，首席公共衛生官Theresa Tam周日作出上述表示。

【華為5G】疫情衝擊銷量 華為下調全年財政目標

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但是，鑒於華為在加拿大的存在爭議之大，華為希望在不冒太多公開爭議的風險的情況下，尋求「最大化與加拿大政府的善意」。因此，缺乏宣傳。國際治理創新中心研究員安東·馬爾金（Anton Malkin）說。

前駐華大使認為 捐贈是別有用心

前加拿大駐華大使蓋·聖雅克（ Guy Saint-Jacques）表示，對於加拿大而言，一種選擇是接受華為提供的物品，但拒絕將其視為捐贈。他認為華為這樣做是出於別有用心，但目前首要任務是獲得足夠的供應，「補償華為。這將消除任何歧義。」

【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 中方曾稱幫助別國心意真誠

【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應

華為捐贈物資之際，該公司正在尋求聯邦政府的關鍵批準，以便在加拿大移動網絡上安裝其5G技術。華為還尋求釋放其首席財務官孟晚舟。

責任編輯：費風

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