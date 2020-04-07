【肺炎疫情】鍾南山：新冠病毒感染者播毒　1人傳3.5人勁過沙士好多

國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山接受內媒《中國紀檢監察報》專訪，強調由於新冠病毒傳染系數可達3.5、即平均1人傳染3.5人，高過沙士（SARS）的2，因此必須研製疫苗，又指出在黨中央的領導下，中國的疫情防控策略很正確。

回顧在疫情開始時，他於1月18日下午突接到通知，讓他當晚必須趕到武漢，參加國家衛健委高級別專家組，而且安排他做組長，第二天要進行討論，當時他就意識到問題比較嚴重。

第二天早上開會前，他很多在武漢臨床一線工作的學生，還有此前從北京派去的專家都跟他講些情況，結合調研瞭解的情況，他就有一個很肯定的結論。

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1月20日上午，他代表專家組匯報說，當時肯定存兩個現象，一是人傳人，二是醫務人員受感染，證明這疾病會迅速蔓延。因此，首先要把它堵在上游，防止它大量向外擴散。

在黨中央領導下，他認為中國防疫策略很正確。早期實施上游堵截，把武漢傳染源截斷，在全國開展群防群治，後來上升為聯防聯控。即早發現、早報告、早隔離、早治療，並注意總結規律，例如其臨床特點，哪些藥或有效，對全世界都有指導作用，而現則重點處理境外輸入問題。

不過，他認為預防工作應擺在更高地位。在公共衛生體系方面，不但認識上需加強，組織結構也需改進，對於突發性疫情，應賦予疾控機構更大權力。

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在整個抗疫過程中，讓他感到最大壓力的是新冠病毒傳染性比SARS強很多，傳染系數可以達到3.5，也就是說，1個傳3個半，而SARS頂多是1個傳2個，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。

因此，他強調必須研製疫苗，並舉例以前天花和脊髓灰質炎傳染性都很強，死亡率能達到百分之二三十，而且後遺症很多。現在根本看不見了，靠的就是疫苗。

在科學救治和藥物驗證方面的進展，他指出新冠病毒的特點是小氣道裡黏液非常多，阻礙氣道通暢，容易導致繼發感染，但現在初步發現氫氧混合氣能明顯改善氣促，更適用於呼吸困難患者。此外，臨床試驗顯示，氯喹能縮短病程以及降低病毒負荷，連花清瘟膠囊能明顯縮短症狀緩解時間。

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責任編輯：游昊雲

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