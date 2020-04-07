【新冠肺炎】蔡依林唱抗疫歌挨批 胡錫進籲綠營勿鑽政治牛角尖（有片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣歌手蔡依林（Jolin）日前攜手香港歌手陳奕迅（Eason）合唱英文公益單曲《Fight as One》，向全球醫護致敬，卻因MV畫面中有外國小孩舉著「感謝China」標語片段，在台灣引發爭議。而大陸官媒《環球時報》總編胡錫進稱，這是「台獨」勢力在心理上蠅營狗苟的一種表現，呼籲綠營不要鑽政治牛角尖。

外國小孩舉「感謝China」標語

《Fight as One》的MV推出至今有逾27萬點擊，陳奕迅在社交網絡說︰「愛讓我們在一起~我們加油！」蔡依林亦說：「謝謝仍在各個角落，堅守崗位，守護着你我的前線醫護人員，謝謝你們，fight as one！」

據了解，這次蔡依林與陳奕迅合作，兩人並沒有碰面，是分別錄唱、拍攝MV，再藉由後製剪輯完成。歌詞內容毫無爭議，不過卻有台灣網民發現，MV中有小朋友拿著畫有五星紅旗、「感謝China」標語片段。有人認為抗疫歌不應加插政治，也有台灣網民罵這首歌表面向全球醫護致敬，背後用意是幫大陸做宣傳。

MV惹來很多負評，蔡依林昨日在社交網發表感言，未知是否回應事件。她說：

此刻的我感到渺小，無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑着，我都要深深地謝謝你，謝謝你在我有限的表演生命裏，曾用力地拉過我一把，曾親臨現場地救贖過我，更曾不離不棄地陪伴過我的你。也許，在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。在此之前，我一定會為蔡依林，全力以赴的活着，笑着，哭着，唱着……謝謝所有出現在我生命片段裏的你。願今天的你，仍記得為自己的生命歡唱。

而在大陸，官媒《環球時報》總編胡錫進今日在微博稱，這首歌是由雲南廣播電視台及兩岸三地製作團隊與兩位歌手共同「雲錄製」完成的，它的內容是鼓舞人們攜手戰鬥，戰勝災難，共迎美好的明天。

胡錫進：「台獨」勢力心理上蠅營狗苟

他提到，台灣綠營指責這首歌的MV裡面的配圖，各國醫生的畫面「獨漏」台灣醫護人員，另外他們也不能容忍有些兒童舉了含有「中國」字樣的畫板，這是「台獨」勢力在心理上蠅營狗苟的一種表現。

他說，相信策劃這首歌的人肯定腦子裡不會有「踩台灣」的念頭。既然兩岸關係不在這首歌的主題覆蓋之下，就弘揚團結抗疫來說，MV的配圖實在沒什麼不妥之處。「台灣綠營勢力看這個MV，馬上的反應是：台灣在哪兒？台灣是否被矮化了？這樣的視野和格局太拿不出手了。即使他們有酸味，完全可以建議專拍一個呼喚兩岸團結抗疫的MV，也不至於對蔡依林參唱的這個MV如此耿耿於懷啊。」

胡錫進最後稱，「台灣綠營的那些反對者應該為自己與世界公眾認識上的南轅北轍而感到羞愧。他們要試著讓自己跳出待得太久了的政治牛角尖，開拓自己的視野和心胸。」

責任編輯：伍樂

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