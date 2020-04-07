【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

內地新冠肺炎防控形勢趨穩，最先爆發疫情的武漢自1月下旬實行封城措施，明日零時起終可解封，解除離開武漢及湖北的通道管控措施，有序恢復對外交通。當局近日推出一系列措施，要求確保疫情不反彈逆轉。

推進交通、商務、衛健等部門無縫銜接

武漢市委書記王忠林表示，武漢封城76日後轉向「重啟」，對全國疫情防控大局具有標誌性意義，但亦為武漢的疫情防控整體工作帶來新的考驗。

【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈

【肺炎疫情】內地1367無症狀感染者尚在醫學觀察 7成在湖北

【肺炎疫情】病毒好蠱感！研究：無症狀感染者病毒檢測轉陰 多日後再呈陽性

他強調，管控措施的解除，絕不意味疫情防控工作的放鬆，要繼續嚴格社區防控；加強公共場所防控，引導市民戴口罩、勤洗手、不聚集；管好進出城和市內交通出入口，推進機場、鐵路、交通、商務、衛健等部門無縫銜接，確保及時就地處置突發事件，堅決杜絕社會面傳播。

小區繼續強化封閉管理 居民非必要不出門

除與外地的交通聯繫外，在武漢內部社區方面，武漢政府日前還要求各區繼續強化小區（屋苑）封閉管理，引導居民非必要出行盡量不出門，並加強對重點人群的排查工作。

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

【肺炎疫情】疫情解封後最想食乜？內地居民首選係：

有物業管理的小區，以物業管理人員為主，社區組織居民配合；沒有物業管理的小區，以社區管理為主，各區可根據實際，以發動小區居民參與和招募志願者相結合等方式，落實常態化防控力量。

關於小區封閉管理，各區要落實出入口管理崗位責任制，對進出小區人員嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要出行盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。

各類學校開學時間暫未通知

此外，在人員流動方面，從上月25日起，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，對持有湖北健康碼「綠碼」的外出務工人員，經核酸檢測合格後，採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢

另據湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部3月24日宣布，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼稚園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

不過，雖然解封在即，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯認也提醒，解封後人口流動更大，更要謹慎。

他表示，從近3天普查數據看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，即約有一、兩萬的無症狀感染者，雖然目前看來無症狀感染者傳染性較低，但總歸有傳染性，還是需要警惕。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l