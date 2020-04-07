【新冠肺炎】網傳廣州封鎖非洲籍聚居社區　市衞健委稱疫情受控

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情趨穩，境外輸入病例成為防控重點，廣東省衞健委周日（5日）將廣州越秀區的疫情風險等級由低升至中，而微博昨熱傳廣州大量非洲籍人員引發新冠疫情爆發，造成社區封閉。廣州市官方其後證實消息不實，又指該市目前疫情可防可控。

對瑤台片區採取嚴格社區管控

廣州市越秀區疫情防控指揮部辦公室今日通報稱，該區礦泉街瑤台片區近期出現境外輸入性病例和關聯病例情況，根據疫情風險防控的要求，該街在小區原有管控的基礎上，對瑤台片區採取嚴格社區管控，加強健康管理。

通報指，目前，瑤台片區在瑤台牌坊和瑤華西街都有出入口，憑穗康碼、測量體溫、佩戴口罩，人、車都能正常進出，不存在「封村」情況。

通報稱，為了自己健康安全和疫情防控大局，請大家不信謠不傳謠，支持配合嚴格管控。

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據悉，揭陽市衛生健康局周日（5日）通報2例境外輸入關聯病例，2人均為兒童，其中一位8歲確診患者常住廣州越秀區礦泉街瑤台向陽大街，3月20日至25日住在其母親莊某經營的美食店。莊某已於4月2日確診，為一例尼日利亞輸入確診病例的密切接觸者，她經營的美妙美食店顧客多為外籍入境人員。

廣州市礦泉街道近三元里地鐵站出口，附近有大量的服裝、鞋帽、皮具及小商品批發市場，聚集了很多來自非洲的商販，有「廣州小非洲」之稱。因近期發現多宗確診病例，昨日內地網絡廣傳當地「戒嚴」、「封村」，引發民眾擔憂。

5例尼日利亞籍確診病例 再傳染多人

廣州衛健委今日在微信公眾號再通報表示，廣州市近日全面排查管理高風險國家在穗人員。截至昨日，全市共排查3779人，已全部進行核酸檢測，並納入健康管理。

全面排查期間，在越秀區礦泉街的入境人員中檢測出5例確診病例，均為尼日利亞籍，皆為集中醫學觀察期間篩查發現。疾控機構開展流行病學調查發現，上述5例確診病例中，有4人曾在短時間內多次到越秀區礦泉街「美妙美食店」（Emma Food）用餐。

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疾控機構根據這條線索進行深入流行病學調查，通過對密切接觸者追踪和發熱門診排查，發現近日報告的4例境外輸入關聯病例（越秀區3例、白雲區1例）；共甄別出197名密切接觸者，已全部實行核酸檢測、集中隔離醫學觀察；對境外輸入病例曾到過的8個餐廳、9個酒店、12個公共場所外環境採集標本571份，檢測結果均為陰性。

同時，揭陽市根據廣州市發出的密接人員協查通報，追查到從廣州到揭陽的密接者1人及其在當地的玩伴1人，均在當地確診。

廣州共累計境外輸入111例 外籍25例

通報並指，3月15日廣州發現首例境外輸入病例以來，截至4月6日24時，累計發現境外輸入確診病例111例，其中中國籍86例，外國籍25例：尼日利亞籍9例、安哥拉籍3例、剛果（金）籍2例、尼日爾籍2例，法國、巴西、英國、澳大利亞、埃塞俄比亞、敘利亞、布基納法索、馬達加斯加、俄羅斯籍各1例。

通報指，廣州市累計對32182名入境人員（含6321名外籍入境人員）進行集中隔離或居家隔離。通報引述疾控專家評估認為，目前廣州市疫情可防可控，但是這些人群中發現零星散發病例和境外輸入病例引起的傳播風險仍然存在。

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責任編輯：蒯宇澄

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