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【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光

社會熱點 14:34 2020/04/07

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自1月23日被封城的武漢市終在明解封，但有專家卻指當地的隱形患者或達2萬人，恐導致疫情再爆發。內媒「封面新聞」專訪了武漢的隱形患者李正軍，他從沒與患者接觸，拿快遞也會先用酒精消毒，只是確診前一天疑似有點燙，之後就再無病徵，「我根本不相信自己會被感染。」

2月13日下午，李正軍正坐在電腦前打麻將，突然感覺發冷，用手摸了摸額頭有些燙，「家裡體溫計不知道放哪裡去了，找了半天，沒找到，我又感覺有些困，就去睡了一覺。」李正軍醒來後，妻子找到了體溫計，並確定沒發燒。

不過，他還是不太踏實，就讓朋友找人給他做核酸檢測。2月14日，李正軍竟不可思議地被確診為患者，並送進了方艙醫院，「當時很緊張，我家人也很緊張，所有人都很緊張，最後我確診了，他們沒事，我想著住就住吧。」

專家指武漢的隱形患者或達2萬人

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「我真的一點不舒服都沒有。」住進方艙醫院後，李正軍每天靠著在ipad上打麻將度日，周圍病友的咳嗽聲，讓他心裡很煩，「我不咳嗽，也不發燒，我什麼都不，和他們一比，我覺得自己就是正常人。」檢查結果顯示，除核酸呈陽性，李正軍也確實一切正常。

「住了大概7天，然後就出去了。」李正軍說，他其實一直都不確認自己到底有病沒病。而據四川人民醫院支援武漢的院感專家介紹，在支援武漢紅十字會醫院期間，一位醫生也出現了與李正軍相同的症狀。

「當時，紅會本院的一個醫生突然發燒，大家都很緊張，接下來就是例行的核酸檢測，然而，等結果期間他已退燒。」可是，核酸結果出來卻是陽性，但其餘一切良好，連被大家認為最敏感的CT結果，也是正常。

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這名醫生被收入病房後，每天都吃抗病毒藥物，並對他展開醫學觀察，「他完全正常，根本不像病人。我們也就只能讓他每天吃藥，一直到他達到出院標準。」

為何會出現隱形患者？華中科技大學同濟醫學院法醫學系教授劉良解釋，新冠肺炎跟普通肺炎和感冒完全不一樣，感冒或普通肺炎，病毒一般從上呼吸道下去，會引起咳嗽、咽痛、咳痰，新冠肺炎完全是反著來。

「反著來是什麼情況？它從外周往肺門去，從下呼吸道往上呼吸道走。」劉良說，這就能解釋為什麼新冠肺炎患者不流清鼻涕，也沒有打噴嚏，因上呼吸道沒刺激，咳嗽也就是乾咳，沒痰，「發燒也不像感冒發燒，不會伴隨著馬上出來，等他發燒的時候，病變已經開始好多天了。」

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責任編輯：游昊雲

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