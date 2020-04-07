【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

內地新冠肺炎防控形勢逐漸穩定，武漢將於明日零時迎來解封，這次史無前例逾兩個月的封城，起因、成果、影響都值得深思。

封城前夜 市民開始大逃亡

自武漢去年年底發現病例後，疫情蔓延速度一路加快，截至1月22日，13個省區市累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確診病例471宗，報告死亡病例累計9宗。武漢1月23日10時開始史無前例「封城」，仿如全面進入「戰時狀態」。

疫情防控指揮部要求，武漢市民無特殊原因不得離開武漢；全市城市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。

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在封城措施正式生效前幾個小時，全城掀起逃亡保命潮，「逃離武漢」成微博熱門話題。有人連夜趕至火車站買票，凌晨1時許火車站僅約數十人，至2時許突然激增至數百人，人龍排至站外，當中不少人戴著口罩。

當地機場和火車離開通道關閉後，在高速公路路口，仍有大批車輛排隊，等待離開武漢。

▲ 實施封城措施後，路上空盪無人（網上圖片）

23日正式封城 習近平稱7日已親自指揮

再回顧最初的封城決定，湖北省委副書記、武漢市委書記、疫情防控指揮部指揮長馬國強1月23日凌晨召開會議，強調要嚴格落實湖北省突發公共衛生事件II級應急響應各項要求，全面進入戰時狀態，實行戰時措施，堅決遏制疫情蔓延。

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不過，在此之前，有消息說，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山曾提出武漢封城，但被上面否決。從專家角度看，這樣做最能防止病毒傳播。但從社會管理角度看，難度太大。那麼封城決定究竟是如何做出的？

值得注意是，中共總書記習近平2月3日在中央常委會表示，武漢疫情發生後，他1月7日即對疫情防控工作提出了要求。在1月28日在會見世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞時他還曾強調，「疫情防控是當前最重要的工作。我一直親自指揮、親自部署。」

封城76天 有何成果和後果

鍾南山早前曾指，湖北的隔離措施如果晚了5天，中國疫情規模恐將超過35萬人。而實施封城措施之後，截至4月6日，內地累計確診81,740例，死亡3,331例。從數字看，封城效果無疑是顯著的。

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此外，封城措施也獲得國際層面的高評價。世衛稱，世界欠武漢一份情。

世衛總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）說，在面對一個之前大家對它所不知道的疾病，中國「利用其中一種最古老疾病控制策略。」他形容這個「全政府、全社會的方法」是「非凡的」，以及可能是史上「最進取以及敏捷」的做法。

彭博社也形容，中國湖北實施大規模隔離，正犧牲一省救世界（sacrifices a province to save the world）。

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但另一方面，從被困的市民角度看，封城也意味著物資的短缺。市、縣一級的生活必需品依賴集中供應，在部分偏遠的農村地區，民眾無法得到集中供應，有村民在肉、菜都沒有的情況下，還挖過野菜吃。

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內地社交平台微博上，也不乏有網民稱封城影響巨大，有家人需定期去外地看病或進行手術，但因為封城的實施，錯過治療機會。

▲ 實施封城措施後，路上空盪無人（網上圖片）

明日解封 湖北人去向何從

事實上，自武漢爆發疫情之後，部份其他省市地區的人對武漢人甚至湖北人持緊張態度，有不少網民批評在封城措施正式生效之前逃離武漢的人是「缺德」、「不負責任」、「擴散疫情」。

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日前湖北多地陸續解封後，還出現外地不許湖北人通行的情況。

本報記者：費風

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