【中國經濟】憧憬刺激政策加碼 滬指收升2%收復2800點

隔夜美股大升，加上憧憬中國當局刺激經濟政策加碼，A股三大股指今日全線上升，滬指高開高走升逾2%，收復2800點。

兩市成交大幅放量 合計7321億元

截至收市，上證指數報2820.76點，升2.05%，深成指報10428.91點，升3.15%；創業板指數報1969.78點，升3.31%。

兩市成交合計7321億元（人民幣，下同），較上一交易日大幅放量，其中，滬市成交2866億元，深市成交4455億元。北向資金淨流入超126億元，創2月3日以來新高。

各板塊全線上升，農業板塊領漲，計算機、國防軍工、通信、醫藥生物領漲。

中信證券認為，外部風險、國內流動性、國內政策等A股見底的信號已陸續確認，而北上資金和產業資本的流入也在強化；關於海外疫情，維持「基准假設下歐美國家疫情日新增拐點有望在三月底至四月中旬陸續出現」的判斷，其中最重要的美國日增確診峰值預計在4月中旬確認；而政策支持下，國內經濟的拐點將在二季度確認。

【中國放水】人行對中小銀行定向降準 釋約4000億元資金 另下調超額存款準備金利率

【降準解讀】定向降準面向中小銀行 避免市場出現「錢荒」

官媒引專家：本月MLF和LPR利率將下行

中國人民銀行上周五（3日）宣布，向中小銀行定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，共釋放長期資金約4000億元，以支持實體經濟發展、中小微企，降低社會融資成本。

另外，人行決定，7日起，將金融機構在央行超額存款準備金利率，從0.72%下調至0.35%。

官媒《中國證券報》引述專家表示，本次降準是今年以來第三次降準，體現逆週期調控逐漸發力。逾十年來首次下調超額存款準備金利率，旨在敦促銀行加大對企業信貸投放力度。預計4月中期借貸便利（MLF）利率及貸款市場報價利率（LPR）報價將下行。

責任編輯：蒯宇澄

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