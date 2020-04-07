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【新冠肺炎】武漢明解封 離漢通道關卡全撤除 將迎出城高峰

社會熱點 15:35 2020/04/07

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最先爆發新冠肺炎疫情的湖北武漢，時隔兩個多月，將於明日解封，屆時將解除離漢通道管控，恢復對外交通，可憑湖北健康碼「綠碼」離開。武漢交警大數據預測，當日會現出城高峰，下周三（15日）左右回落。

當局強調，離漢通道管控解除不代表防控措施的解除，更不代表疫情警報解除，請不需離漢、不需復工復產的市民，盡量不出門。

《長江日報》報道，根據省市防疫指揮部統一部署，自4月8日凌晨零時起，武漢市將撤除75個離漢通道管控卡點。同時恢復15個主要治安（交通）檢查站常態功能，針對可能影響疫情防控、影響治安交通秩序的車輛人員，進行檢查抽查。

【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

【新冠肺炎】武漢周三解封 當局要求確保疫情不反彈逆轉

武漢交警大數據分析，隨著復工復產企業明顯增加，近半個月內全市在途車輛數增加近40萬輛，最高峰達到124萬輛，已恢復至去年12月一半左右，預計明日之後將達180萬，屆時進出城通道交通流量可能大幅增長。出城車流預計明日達到最高峰，15日左右逐漸緩解。其中京港澳高速武漢北收費站、武鄂高速龔家嶺收費站、青鄭高速武昌收費站、漢蔡高速琴台收費站的進出城車流量較大。此外，長江大橋、江漢橋明起恢復單雙號通行。

鐵路方面，民眾持「綠碼」可乘火車離開武漢。據報，明日凌晨零點50分第一班離開武漢的K81次列車，已售出400多張票，當天離漢的高鐵和動車票也幾乎售罄。

天河機場恢復國內客運 旅客需出示「綠碼」量體溫

航空方面，明日凌晨零時起，恢復武漢天河國際機場國內客運航班，旅客需出示「綠碼」通行，並要量體溫，若超過37.3℃，將按照省市防疫規定處理。

民眾在過安檢時可短暫除下口罩，以核實身份，只可託運酒精濃度低於70%、500亳升以下的搓手液，建議民眾隨身攜帶迷你搓手液及消毒濕巾等。

責任編輯：伍樂

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