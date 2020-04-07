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【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染

社會熱點 16:31 2020/04/07

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台灣中華航空編號CI011、從美國紐約飛台北的航班，同機有至少10人確認感染新型冠狀病毒肺炎，被稱為「最毒班機」。

台灣中華航空編號CI011、從美國紐約飛台北的航班，同機有至少10人確認感染新型冠狀病毒肺炎，被稱為「最毒班機」。台灣中央流行疫情指揮中心公布，最上確診的機上乘客，包括一名20多歲女性。

指揮中心指揮官陳時中表示，這名20多歲女性4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

涉事為中華航空編號CI011航班

她與2名友人於美國就學，3月30日一同返回台灣，居家檢疫期間因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離接觸者。

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疫情調查顯示，最早確診的前5例都在入境前14天即有症狀，在機場被通報採檢、4月1日確診。另有一名20多歲女性，雖在入境前發病，卻未於機場採檢，回家居家檢疫期間出現症狀，4月1日被通報採檢，3日確診。

4月1日該班機旅客5人確診、1人通報疑似，指揮中心決議4月2日起，該班機旅客323人、空服員13人，全部從民政人員負責追蹤關懷「居家檢疫」對象，改為由衛政人員緊密追蹤的「居家隔離」對象。

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全機成員轉列隔離後，又新增3名確診案例，其中兩名20多歲男性在轉列居家隔離後兩天內陸續發病，很快被通報確診。只有一名30多歲女性，在入境前有症狀，機場採檢卻是陰性。

該女在隔離期間症狀持續，4月3日發燒，但二採仍陰性，直到5日第三次採檢才轉陽性確診。綜觀10人症狀，4名發燒者合併類似感冒症狀，至於嗅覺或味覺異常者則都沒有發燒。

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責任編輯：伍樂

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