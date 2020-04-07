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【全球大流行】伊朗衛生官員這樣評中國疫情數字 然後急改口

國情動向 16:07 2020/04/07

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伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）5日稱中國官方疫情數據是「笑話」，中國駐伊朗大使館建議賈漢普爾認真關注中國國家衛健委每日記者會再做結論。在中國與伊朗外交官交涉之後，賈漢普爾改口表示，伊朗不會忘記中國對他們的支援。

認為中國提供的信息讓人低估疫情嚴重性

據伊朗媒體IFP News報導，賈漢普爾說，中國通報的統計數字簡直是個「慘痛的笑話」（bitter joke），讓全球各地許多人認為，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）就像流感一樣，且死亡率更低。

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他還稱，「如果他們說，流行病在中國用兩個月時間就得到遏制，眾人必須三思。」

賈漢普爾的言論在社群媒體引發爭議，他稍後又發表推文說「科學問題不能、也不應該與政治混為一談」。

中國大使發聲 敦促伊朗尊重事實

中國駐伊朗大使常華則回應指，建議賈漢普爾認真關注中國當局每天舉行的記者會，還敦促伊朗發言人尊重事實和中國的艱辛努力。

隨後，伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維（Abbas Mousavi）也對此爭議作出回應。他在推特上表達了對中國的感謝，稱中國在抗疫上表現出領導作用，並積極援助其他國家，伊朗一直對中國表示感謝。

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賈漢普爾也再發推文表示，外國人不應利用他對中國的批評，因為伊朗國家和政府不會在疫情爆發後忘記中國的援助。

值得注意是，中國與伊朗通常關係良好，部分原因是中國為伊朗石油的主要市場，先前只有西方國家批評中國的疫情數據。

責任編輯：伍樂

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