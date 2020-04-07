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【中國經濟】中國3月外儲大減460億美元 逾3年最大單月跌幅

經濟脈搏 16:43 2020/04/07

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中國人民銀行公布，中國3月外匯儲備30606.3億美元，按月大幅減少460.88億美元，遠遜於預期的31000億美元。降幅較2月的88億美元顯著擴大，且為2016年11月以來最大單月跌幅。

人民銀行並公布，今年3月底黃金儲備6264萬盎斯，與上月持平。

國家外滙管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，截至3月底外滙儲備規模較年初下降473億元，降幅為1.5%。

她稱，3月外滙儲備，主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元滙率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。在滙率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外滙儲備規模有所下降。

她預計，受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。隨着中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，企業復工復產明顯加快，國內實體經濟正在逐步恢復和改善，中國經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外滙儲備規模總體穩定提供支撐。

責任編輯：蒯宇澄

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