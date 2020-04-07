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【新冠肺炎】特朗普問是否為中國工作　鳳凰衛視記者稱來自香港（有片）

國情動向 16:46 2020/04/07

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美國總統特朗普6日在白宮記者會上，聽到鳳凰衛視女記者關於中國援助美國的提問時，他問該記者是否來自中國傳媒機構，以及該傳媒是否由國家持有，該記者則回答稱是來自總部設在香港的私人公司，強調自己「working for HK」。

該鳳凰衛視女記者向特朗普提問時，提到上周阿里巴巴及華為等中國企業向美國捐贈了大量醫療用品，而中國駐美大使崔天凱亦在報章撰文呼籲中美在防疫上合作，她詢問特朗普個人會否在防疫上直接與中國合作。

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特朗普聽畢問題後笑稱這似乎像一個聲明多於問題，並稱中美雙方不久前才簽署貿易協議，中國答應向美國採購大量農產品等，期望中國會實踐承諾，若中國違諾，他將有一個不同的答案。

特朗普之後更反問該記者為哪家媒體工作，是否來自中國傳媒機構（Who are you working for? China?），她則回應稱，「不是，我是來自香港媒體」（No, I'm working for HK），其後承認自己屬鳳凰衛視記者，總部設在香港，至於特朗普再追問該傳媒是否由國家持有，該記者則回答稱是私人公司。

鳳凰衛視總部設於香港大埔工業區，立場被視為親中。其創辦主席及行政總裁為劉長樂祖籍山東，曾擔任中央人民廣播電台記者，為第13屆全國政協常委；亦曾任第10屆及第11屆全國政協委員。

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責任編輯：伍樂

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