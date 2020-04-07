【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生

新型冠狀病毒肺炎（新型肺炎）疫情在全球蔓延，發明愛滋病雞尾酒療法的美籍華裔科學家何大一，正研發新冠藥物及抗體，他接受內地傳媒專訪時稱，這次疫情尚在早期階段，全球須高度重視。

他認為，任由疫情一波波蔓延，然後啟動「禁足令」、保持社交距離是毫無意義；而全球實行嚴厲的「武漢式隔離」，就會壓平歐美疫情增長曲線，疫情得到控制，強調現在有所作為還為時不晚。

全球疫情尚在早期階段 憂疫情蔓延非洲印度

何大一在美國接受內地《財經》雜誌電話訪問，認為全球疫情仍處於早期階段，很多國家甚至還未開始經歷新冠病毒的社區擴散和指數增長。令人不安的是那些國家會陸續觸發警報。他稱，雖然中、韓等國疫情已開始受控，但全球此起彼伏，很難完全實現正常化。

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他又表示，最讓人擔心就是疫情蔓延非洲、南美洲一些國家，以及印度等，盡管印度有了全國範圍應對，但考慮到其資源匱乏的程度和人口的密度，新冠肺炎疫情在這些國家會帶來怎樣的災難，讓人憂慮。

任疫情蔓延 再禁足保社交距離 「這樣毫無意義」

▲ 何大一

何大一稱，現在眼看著疫情從第二波到第三波、第四波，送走一波又迎來一波，認為不僅美國應該好好地隔離一個月或六個星期間，整個世界都要隔離封鎖起來，這樣疫情不同步的現象就不再存在。

如果借鑒中國的抗疫模式，武漢「封城」，隨後湖北實行嚴厲的封鎖和隔離措施，再擴大到全國。在六至八星期後，中國新冠肺炎確診數字有效降低，壓平了疫情增長曲線，中國的確診病例與歐美相比，數量很少。武漢、湖北直至整個中國的其他地區，疫情都得到了控制。

如果現在全球鋪開這樣的措施，實行嚴厲的「武漢式隔離」，就會壓平美國紐約、加州和西歐的疫情增長曲線；那些疫情尚未開始暴發的國家和地區，其疫情增長曲線也將保持水平狀態，就像中國江蘇或山東等省份。

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他強調，任疫情一波一波地蔓延，然後啟動實施「禁足令」、保持社交距離，這樣毫無意義。尚未被疫情嚴重打擊的地區也一定不能讓疫情增長曲線上升。現在有所作為還為時不晚。

我們不能再犯同樣的錯誤，一個州接著一個州，一個國家接一個國家。我們坐等疫情一波波地發生，只能不斷拖長疫情的時間線。假設現在全球同步行動，那麼疫情會更早被控制住，它能挽救更多生命，也有助於我們恢復正常經濟生活。

中國須再堅持1個月 讓無症狀感染者消失

至於中國疫情，何大一表示，幾周前，中國防控取得很好效果，武漢和整個湖北都只有零星社區病例。這一成就值得稱道。

對無症狀感染者的傳播，他稱，如果中國繼續採取嚴厲措施，殘存的無症狀感染者數量將會逐漸減少。「要徹底讓無症狀感染者消失，中國必須再繼續堅持一個月」。不過，如此大動干戈非常困難。中國經濟非常依賴全球互動，總會有人入境，也會有人逃脫篩查，非常棘手。

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責任編輯：伍樂

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