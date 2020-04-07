  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生

社會熱點 17:11 2020/04/07

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新型肺炎）疫情在全球蔓延，發明愛滋病雞尾酒療法的美籍華裔科學家何大一，正研發新冠藥物及抗體，他接受內地傳媒專訪時稱，這次疫情尚在早期階段，全球須高度重視。

他認為，任由疫情一波波蔓延，然後啟動「禁足令」、保持社交距離是毫無意義；而全球實行嚴厲的「武漢式隔離」，就會壓平歐美疫情增長曲線，疫情得到控制，強調現在有所作為還為時不晚。

全球疫情尚在早期階段 憂疫情蔓延非洲印度

何大一在美國接受內地《財經》雜誌電話訪問，認為全球疫情仍處於早期階段，很多國家甚至還未開始經歷新冠病毒的社區擴散和指數增長。令人不安的是那些國家會陸續觸發警報。他稱，雖然中、韓等國疫情已開始受控，但全球此起彼伏，很難完全實現正常化。

【全球大流行】巴西部長指疫情「幫中國統治世界」　中國使館斥荒謬

【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

他又表示，最讓人擔心就是疫情蔓延非洲、南美洲一些國家，以及印度等，盡管印度有了全國範圍應對，但考慮到其資源匱乏的程度和人口的密度，新冠肺炎疫情在這些國家會帶來怎樣的災難，讓人憂慮。

任疫情蔓延 再禁足保社交距離 「這樣毫無意義」

何大一

何大一稱，現在眼看著疫情從第二波到第三波、第四波，送走一波又迎來一波，認為不僅美國應該好好地隔離一個月或六個星期間，整個世界都要隔離封鎖起來，這樣疫情不同步的現象就不再存在。

如果借鑒中國的抗疫模式，武漢「封城」，隨後湖北實行嚴厲的封鎖和隔離措施，再擴大到全國。在六至八星期後，中國新冠肺炎確診數字有效降低，壓平了疫情增長曲線，中國的確診病例與歐美相比，數量很少。武漢、湖北直至整個中國的其他地區，疫情都得到了控制。

如果現在全球鋪開這樣的措施，實行嚴厲的「武漢式隔離」，就會壓平美國紐約、加州和西歐的疫情增長曲線；那些疫情尚未開始暴發的國家和地區，其疫情增長曲線也將保持水平狀態，就像中國江蘇或山東等省份。

【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【新冠肺炎】武漢明解封 離漢通道關卡全撤除 將迎出城高峰

他強調，任疫情一波一波地蔓延，然後啟動實施「禁足令」、保持社交距離，這樣毫無意義。尚未被疫情嚴重打擊的地區也一定不能讓疫情增長曲線上升。現在有所作為還為時不晚。

我們不能再犯同樣的錯誤，一個州接著一個州，一個國家接一個國家。我們坐等疫情一波波地發生，只能不斷拖長疫情的時間線。假設現在全球同步行動，那麼疫情會更早被控制住，它能挽救更多生命，也有助於我們恢復正常經濟生活。

中國須再堅持1個月 讓無症狀感染者消失

至於中國疫情，何大一表示，幾周前，中國防控取得很好效果，武漢和整個湖北都只有零星社區病例。這一成就值得稱道。

對無症狀感染者的傳播，他稱，如果中國繼續採取嚴厲措施，殘存的無症狀感染者數量將會逐漸減少。「要徹底讓無症狀感染者消失，中國必須再繼續堅持一個月」。不過，如此大動干戈非常困難。中國經濟非常依賴全球互動，總會有人入境，也會有人逃脫篩查，非常棘手。

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國
2020/03/05
【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國
【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
今日
【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程
今日
【武漢解封】三分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程
【新冠肺炎】武漢明解封 離漢通道關卡全撤除 將迎出城高峰
今日
【新冠肺炎】武漢明解封 離漢通道關卡全撤除 將迎出城高峰
疫情 經濟 紐約 非洲 武漢 中國 西歐 美國 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗
【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）
【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診
【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診