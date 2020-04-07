趙立堅現身回應美軍播毒論：對美國政客污名化中國的反應

新冠肺炎全球蔓延嚴峻時刻，中國外交部發言人趙立堅在Twitter拋出「美軍播論」，一度把中美關係推向更緊張。他「真身」未露面31天後，今天再度在外交部例行記者會現身，並以新聞發言人身份回答記者問題，包括他在Twitter有關新冠病毒來源的質疑，是否代表中國政府立場。

例行記者會上，有日本記者向趙立堅提問有關新冠病毒源頭的問題，詢問其在推特上曾表示「可能是美軍將病毒帶到中國」這個看法，是否代表中國政府立場？發表此言論的目的和背景是什麽？

趙立堅表示，在新冠病毒源頭問題上，中國政府的立場是一貫的、明確的。這是一個科學問題，需要聽取科學專業的意見。

他說，「近期以來，各國科學家和醫學專家都提出了很多研究成果，他們的一些看法、意見值得重視。凡是皆有因果。我在推特個人賬戶上提出的疑問，是對前一段時間美國一些政客污名化中國的反應，也反映了中國很多人對這些污名化做法的義憤。」

趙立堅說，大義當前，國際社會唯有加強合作，才能戰而勝之；希望美方同中方一道，按照兩國元首3月27日通話達成的重要共識，相向而行，加強抗疫等領域的合作。

趙立堅今年2月24日才正式以中國外交部新聞發言人的身份現身，但他履新僅約2星期，在上月6日主持例行記者會後，便再沒有真身亮相；期間，便發生了震撼中美關係的「美軍播毒論」事件。

事緣趙立堅12日晚在Twitter認證帳號發布視頻，內容為美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在眾議院聽證會上承認，死於「季節性流感」的人裏，有些在死後被檢測出新冠病毒陽性。

趙立堅在配文稱，「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」。

此番言論無異於質疑美軍在去年10月武漢舉行的世界軍人運動會，把病毒傳到中國。由於趙立堅掛著中國外交部發言人的職銜，這番言論引爆中美外交風波。

隨後便發生美國傳召中國大使表達不滿、美國國務卿蓬佩奧指控中國「散播虛假訊息」、再到總統特朗普以「中國病毒」之論反制，中美緊張關係火上澆油，在此不贅言重覆。

中國駐美大使崔天凱至日前接受AXIOS和HBO採訪時，指出研究新冠病毒源頭應是科學家的工作，而不是由外交官或記者進行揣測，更表明趙立堅稱病毒或來自美軍，屬於瘋狂的言論。他又強調，自己的意見才是代表中國國家元首。

趙立堅自3月6日後「真身」一直未露面31天，直至今天才再主持外交部例行記者會。