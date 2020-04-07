【新冠肺炎】滯留外地怎辦？中國公民可致電這條熱線求助

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，多地限制航班出入、「封城」，不少中國旅客滯留外地，亦有未成年留學生的安全更受到關注。事實上，身處海外的中國公民包括香港居民，若受到新冠肺炎疫情影響，可致電中國外交部12308熱線求助。

在新冠肺炎疫情爆發後，外交部在1月下旬已表示，在海外的中國旅客如需協助，可及時與中國駐當地使領館聯繫，或撥打外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）尋求幫助，電話是+86-10-12308。

根據本港入境處網站， 領事保護與服務應急呼叫中心會根據實際情況及需要，轉介香港居民的求助個案予入境 事務處協助在外香港居民小組處理及跟進。

近兩個月接7萬通電話 為去年同期3倍

中國副外長羅照輝3月26日稱，外交部和駐外使領館每天接到大量求助電話，為更好地提供服務，不少使領館採取增設諮詢電話、開通微信群組等方式及時回應公民關切。在最近不到兩個月中，外交部12308熱線的人工接聽電話近7萬通，幾乎為去年同期的3倍。

此外，隨著外界愈來愈關注海外留學生的安全情況，副外長馬朝旭表示，已要求280多個駐外使領館，把做好海外留學人員工作作為當務之急和重中之重。而12308領事保護熱線保持暢通，駐外使領館普遍開通24小時領保電話，隨時答覆留學生們的需求。

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翻查資料，12308熱線於2014年9月2日開通，外交部長王毅當時也即場撥打。據了解，該熱線除了應急，同時兼顧日常領事保護業務諮詢。

值得注意，外交部日前提醒，中國公民暫勿前往意大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、南韓、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳洲、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓、泰國等高風險國家，而目前仍在上述國家的中國公民做好自我防護，減少不必要外出，避免安排國際旅行，謹防交叉感染。

當局又表示，如在當地中國公民曾與新冠肺炎確診病例有密切接觸或出現發燒等疑似症狀，應自覺居家隔離並聯繫醫院專業咨詢和治療，遇緊急情況，可聯繫中國駐當地使領館尋求領事保護與協助。

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責任編輯：伍樂

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