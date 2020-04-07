國務院常務會議：廣交會延至6月線上舉辦 增設46個跨境電商綜合試驗區

國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議。會議指出，疫情蔓延全球對經濟造成衝擊，要做好穩外貿、穩外資工作，努力減輕中國經濟尤其是就業的影響。此外，原定本月15日在廣州舉行的第127屆廣交會，將延於6月中下旬在網上舉辦。（會議全文）

增設46個跨境電商綜合試驗區

在穩外貿方面，會議指出，近年來中國跨境電商進出口規模持續快速增長，疫情之下必須更大發揮跨境電商獨特優勢。會議決定，在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。

支持加工貿易企業紓解困難

在加工貿易方面，要統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業。

一要對加工貿易保稅料件或制成品內銷，年底前暫免征收緩稅利息。

二要將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區。

三要擴大鼓勵外商投資產業範圍，縮小加工貿易禁止類商品種類。

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針對全球疫情蔓延的嚴峻形勢，會議決定，第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦。

此外，會議還決定延續實施普惠金融及小額貸款公司部分稅收支持政策，幫助小微企業、個體工商戶和農戶渡過難關。

責任編輯：尹航

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