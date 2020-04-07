  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (二) 23:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開  逾2萬「大軍」湧大灣區

社會熱點 22:43 2020/04/07

分享：

【武漢解封】央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢，周三（8日）零時將解封，結束史無前的武漢封城。央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。

央視網引述中國鐵路武漢局集團負責人表示，4月8日當天，將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區發車54列。

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生

這名負責人表示，從4月7日的車票預售情況看，4月8日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離開武漢，其中往珠三角地區的旅客較為集中，佔總量的4成左右。

報道並引述鐵路部門表示，按照疫情防控要求，旅客進站乘車時需要核驗健康碼、測量體溫、實名驗證及安全檢查，同時必須全程佩戴口罩。

【武漢解封】8日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

但依照要求，旅客不得攜帶酒精、消毒液等「危險物品」進站、上車。

武漢自去年底爆發新冠肺炎疫情，並於1月23日起封城76天。

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部日前發布通告，從4月8日0時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離開人員須憑湖北健康碼「綠碼」移動。

【肺炎疫情】疫情解封後最想食乜？內地居民首選係：

【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）

【肺炎疫情】鍾南山憂一些國家控制不了疫情 給全世界帶來災難

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【新冠肺炎】外交部稱G20將就抗疫達重要共識 讚湖北人民為世界犧牲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

 

相關文章

【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟
2020/04/06
【中國經濟】林毅夫：內地今年GDP有條件估增3至4% 倡發消費券振經濟
【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效
今日
【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效
【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明
今日
【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
今日
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
今日
【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
傳染病 疫情 鐵路 火車 車票 大灣區 武漢 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生

下一篇文章

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【新冠肺炎】一線曙光？德國卡介苗2.0研究幾完成　或數月內推出抗新冠病毒
【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告
【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）
【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）