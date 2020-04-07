【武漢解封】5.5萬旅客乘火車離開  逾2萬「大軍」湧大灣區

▲ 【武漢解封】央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢，周三（8日）零時將解封，結束史無前的武漢封城。央視報道，中國鐵路武漢局集團預估，解封即8日當天將有約5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中前往位於大灣區的珠江三角洲，即約2.2萬人。

央視網引述中國鐵路武漢局集團負責人表示，4月8日當天，將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區發車54列。

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生

這名負責人表示，從4月7日的車票預售情況看，4月8日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離開武漢，其中往珠三角地區的旅客較為集中，佔總量的4成左右。

報道並引述鐵路部門表示，按照疫情防控要求，旅客進站乘車時需要核驗健康碼、測量體溫、實名驗證及安全檢查，同時必須全程佩戴口罩。

【武漢解封】8日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

但依照要求，旅客不得攜帶酒精、消毒液等「危險物品」進站、上車。

武漢自去年底爆發新冠肺炎疫情，並於1月23日起封城76天。

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部日前發布通告，從4月8日0時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離開人員須憑湖北健康碼「綠碼」移動。

【肺炎疫情】疫情解封後最想食乜？內地居民首選係：

【糧食危機】多國封城抗炎 內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）

【肺炎疫情】鍾南山憂一些國家控制不了疫情 給全世界帶來災難

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【新冠肺炎】外交部稱G20將就抗疫達重要共識 讚湖北人民為世界犧牲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l