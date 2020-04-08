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【中美關係】美國撤僑 釋放「戰爭」訊號？

國情動向 18:12 2020/04/08

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新型冠將病毒疫情蔓延全球、中美關係出現波瀾，4月3日，美國國務院領事事務局在社交媒體推特（Twitter）上發布的一條消息，在內地網絡引發「騷動」。

美國國務院領事事務局發布的這則推文，呼籲海外美國人盡快回國，全文如下︰「美國國務院敦促美國人不要延期回國，可能很快所有的交通工具都將無法使用」，在推文消息中「NOW」竟然還被加粗放大處理，立刻，馬上！

這條在海外並沒有引起多少關注的推文，卻在內地網上引發各種猜測。其中，最多的疑問是美國全球撤僑，是否存在軍事行動的可能？

這些猜測在微信朋友圈和互聯網上迅速流傳——美國有可能要掀起一場戰爭，地點有可能是南海；也有可能是對委內瑞拉，或者伊朗。

內地網民：開戰轉移疫情引爆矛盾

內地網民的邏輯是，美國因為疫情全面爆發，感染人數多達到35萬人。在這種嚴峻的情況下，經濟危機爆發，上周全美國登記的首次失業人數已經達到破紀錄的600多萬人，而之前一周還是312萬人。社會矛盾不斷凸顯，美國可能會以開戰來轉移矛盾。

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事實上，除了傳出「撤僑」的消息外，網上還流傳美軍司令部最近發出的一條耐人尋味的命令，徵召100萬預備役人員返崗。 不過很快美國軍方發布了一項警告，大體意思就是，有一些人收到的強制徵兵短信是「欺詐」短信。具體和美軍沒有關係。

對網民的各種猜測，也有不少文章予以回擊。例如，美軍現在的感染已經比較嚴重，包括航母的官兵都中招了，這導致其在海外動用軍事力量，會給自身帶來不小的風險。

再者，如果美國打一場戰爭，率先動起來的應該是彈藥和糧草。但是眼下美國各大軍火生產商，從波音到通用，都在為了如何能更快地生產呼吸機和口罩而絞盡腦汁。

環時警告 中國或面臨比疫前嚴重的國際政治風險

當然，疫情之下，美國會不會用其他手段對其他國家進行威懾和打壓，這種可能性不能排除。內地官方的《環球時報》報近日發表的社評就對此提出警告。

社評指，「新冠疫情必將嚴重衝擊世界秩序和國際格局，導致一系列動盪甚至失控的出現。極端民族主義和民粹主義會有更多大爆發的機會，中國有可能成為美國等西方國家轉移國內失望和憤怒的頭號標靶。衝動和不理性將在西方世界代替應有的反思，中國或面臨比疫前嚴重得多的國際政治風險。」

評論還提到，「中國現在就要針對發生劇烈衝突的風險開展全面準備，尤其是強化能夠震懾挑戰者、迫使他們冷靜下來的戰略工具。我們要有清醒的意識︰時間非常緊迫。」

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《環球時報》這篇時評，不排除代表了官方的判斷，相信是在提醒內地民眾不要對中國較成功控制住疫情盲目樂觀，要對未來形勢的嚴峻性做好準備。

本報記者：嚴正

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