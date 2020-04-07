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【中美關係】美國撤僑 釋放戰爭訊號？（訂戶專享）

國情動向 22:16 2020/04/07

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4月3日，美國國務院領事事務局在社交媒體推特（Twitter）上發布的一條消息，在內地網絡引發「騷動」。

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