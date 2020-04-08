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【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門

社會熱點 00:02 2020/04/08

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的內地疫情暫緩和，武漢今日（8日）零時解除封城，恢復對外交通，官方預計當天出城車流將達高峰。不過當地社區依舊實施封閉管理，以防疫情反彈，內地官媒強調，疫情存在風險，防疫壓力仍大，呼籲民眾盡量少出門。

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

武漢8日凌晨0時解除離漢通道管控。其中在武漢西收費廣場，湖北省交通運輸廳廳長朱漢橋在零時宣布通道解封，意味歷時兩個多月、合共76天的武漢封城結束。

長江日報報道，據湖北省和武漢市防疫指揮部統一部署，武漢零時撤除75個離漢通道管控卡點，並恢復15個主要治安（交通）檢查站常態功能。同時，也恢復長江大橋、江漢大橋等過江橋隧交通管控措施。

【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開  逾2萬「大軍」湧大灣區

【武漢解封】零時武漢解封 防控工作並未放鬆

武漢交警大數據指出，隨著復工企業增加，近半個月全市在途車輛增加近40萬輛，最高峰達124萬輛，已恢復2019年12月的50%左右，預計8日將後將達180萬輛。而出城車流將在8日達到高峰，15日左右逐漸緩解。

不過解封的同時，中國官方也強調防疫不能放鬆。人民日報app（應用程式）刊登評論指，「解封不等於解防」、「打開城門不等於打開家門」，強調民眾仍須自我管理，「不扎堆，不聚集」。

評論指，武漢官方將繼續強化小區（社區）封閉管理，並引導居民非必要出行，盡量不出門。

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

評論強調，「零新增不等於零風險」，指近日仍有些地方出現新增本土病例，無症狀感染者的數量也不斷增加，境外疫情輸入的壓力也持續增大，指疫情防控任務依然艱鉅繁重，不能盲目樂觀。

評論稱，武漢城門打開，並不意味著警報完全解除，面對武漢和湖北解封，仍須冷靜、鉚足勁頭防控疫情。

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責任編輯：伍樂

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