特朗普批世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

新冠肺炎全球肆虐,美國死亡人數逾萬,短期經濟受重創。美國總統特朗普在Twitter發文,責世界衛生組織就防範新冠肺炎疫情提供了錯誤建議,直指世衛「真的搞砸了(blew it)」,並揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為。

中國官方此前多次否認隱瞞疫情。對於世衛的工作表現,中國官媒曾報道,國家主席習近平回信給世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)時,讚賞世衛在譚德塞帶領下,國際合作抗疫得到廣泛認可。

「世衛何解給我們錯誤的建議」

但特朗普在香港時間今天(8日)透過推文表示,「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素,資金主要來自美國,卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。幸運的是,我否決他們早期給予的對中國開放邊境建議。他們為什麼給我們這麼個錯誤的建議?」

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?