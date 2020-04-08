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特朗普批世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

國情動向 02:29 2020/04/08

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新冠肺炎全球肆虐，美國死亡人數逾萬，短期經濟受重創。美國總統特朗普在Twitter發文，責世界衛生組織就防範新冠肺炎疫情提供了錯誤建議，直指世衛「真的搞砸了（blew it）」，並揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為。

中國官方此前多次否認隱瞞疫情。對於世衛的工作表現，中國官媒曾報道，國家主席習近平回信給世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，讚賞世衛在譚德塞帶領下，國際合作抗疫得到廣泛認可。

「世衛何解給我們錯誤的建議」

但特朗普在香港時間今天（8日）透過推文表示，「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素，資金主要來自美國，卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。幸運的是，我否決他們早期給予的對中國開放邊境建議。他們為什麼給我們這麼個錯誤的建議？」

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至截稿時，全球新冠肺炎確診病例超過136萬宗，7萬6420人死亡。其中美國確診病例數全球最高，逼近37萬宗，死亡人數達1萬1018人。

武漢肺炎疫情全球蔓延，外界除了將矛頭指向中國隱匿疫情外，也指責世界衛生組織（WHO）與中國同流合污，未能第一時間對外發布警訊。

美國務院發言人  資訊透明是中美合作抗疫前提

另一方面，中美關係因新冠肺炎疫情受挫，中國駐美大使崔天凱5日投書紐約時報（The New York Times）表示，中美兩國因為新冠肺炎疫情，有些「不太愉快對話」（unpleasant talk），但現在不是互相指責的時候，而是需要團結、合作及互相支持。

但美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）香港今晨在Twitter分享崔天凱投書時，儘管表示美方歡迎中國的合作抗疫呼籲；惟隨即話鋒一轉指出，美國呼籲中方分享病毒資訊，並讓國際團隊調查疫情如何從中國爆發；此外，也應允許中國人民擁有言論自由。

她稱，「真正的合作需要的是資訊透明及實際行動，不是只靠嘴上說說就好。」

中美雙方因中國處理疫情手法、病毒來源等爆發爭議。作為中國駐美大使，崔天凱多次居中調停。他3月下旬接受美國媒體Axios on HBO訪問時表示，散播病毒源自美國軍事實驗室等謠言是「瘋狂之舉」，並強調病毒起源應交由科學家決定，記者或外交官不該隨意揣測。

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