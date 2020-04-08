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特朗普再擲「世衛以中國為中心」論　稱考慮停止資助世衛

國情動向 09:53 2020/04/08

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特朗普再擲「世衛以中國為中心」論　稱考慮停止資助世衛。

新冠肺炎疫情全球大流行，在推特批評世界衛生組織處理新冠肺炎疫情不當後，美國總統特朗普繼續在記者會宣稱「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。特朗普威脅，美方或會考慮停止資助世衛。

中國官方此前多次否認隱瞞疫情。對於世衛的工作表現，中國官媒曾報道，國家主席習近平回信給世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，讚賞世衛在譚德塞帶領下，國際合作抗疫得到廣泛認可。

特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

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特朗普今天在白宮防疫記者會接連指世衛（WHO）因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的作法。他表示，世衛從美國得到大筆資金，美國是最大捐助者，但世衛批評美國政府對中國祭出旅遊禁令作法，「做錯了很多事」。

特朗普又指世衛早獲得訊息，卻不想這麼做，因為世衛「似乎非常以中國為中心」。他稱世衛錯過時機，應提早幾個月有所作為。

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特朗普表示，美國提供世衛超過5800萬美元經費，會仔細檢視美國對世衛的捐助「有很強大的控制力」。媒體追問是否會凍結捐助時，他重申，會仔細檢視。

特朗普稍早曾推文，「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素，資金主要來自美國，卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。幸運的是，我否決他們早期提供對中國開放邊境的建議。他們為什麼給我們錯誤建議？」

習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作

特朗普也考慮勸民眾戴口罩　但世衛仍籲「無病不用戴口罩」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至7日全球新冠肺炎確診病例超過141萬例，8萬1259人死亡。其中美國確診數全球最高，超過38萬例，死亡達1萬2291人。

華盛頓郵報（Washington Post）報道，今天全美通報的死亡病例超過1700例，是疫情爆發後單日最高死亡人數。

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責任編輯：伍樂

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