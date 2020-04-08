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【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

社會熱點 10:40 2020/04/08

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球蔓延，一批中國人從俄羅斯取道中俄邊境、黑龍江綏芬河口岸回國，令當地防疫壓力陡增。據報，黑龍江有80多宗境外輸入確診病例，經過綏芬河輸入，今日（8日）起該市所有小區再次實行封閉管理。

綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部昨通知，為加強疫情防控管控工作，嚴格做好「內防擴散，外防輸入」，綏芬河市所有小區今日6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。

按照要求，小區居民每戶可每三天派出一人外出購買生活必需品，且當天必須返回。進出小區人員按「通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩」管理。

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最新通報顯示，黑龍江昨新增境外輸入確診病例25宗，均為中國籍、來自俄羅斯、從綏芬河口岸入境。

據報，至此黑龍江累計報告境外輸入確診病例87宗，其中有84宗經過綏芬河輸入，佔絕大多數。由於入境人員驟增，綏芬河市政府此前表示，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限。

人口7萬 口岸檢疫市區隔離檢測能力超極限

這是綏芬河市第二次封閉小區。2月6日，綏芬河市要求下轄綏芬河鎮、阜寧鎮對具有防控管理條件的居民小區、單位實行封閉管理。

綏芬河市位於黑龍江省東南部，隸屬於牡丹江市，轄區面積460平方公里，總人口7萬，與俄羅斯濱海邊疆區接壤，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。

黑龍江省政府外事辦昨發布消息，中俄雙方商定，關閉綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道；並提醒在俄中國公民，在此期間勿貿然前往濱海邊區經綏芬河口岸入境。

責任編輯：伍樂

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