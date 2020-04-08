【中美關係】沒點名中國 美卿蓬佩奧促各國保持抗疫的透明和誠信

新冠肺炎全球肆虐，路透社報道，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周二敦促各國保持抗疫的透明和誠信，相信是在暗指中國。

美高官促華允許美直接與武漢的實驗室合作

另外，特朗普政府一位高級官員敦促中國允許美國直接與武漢的實驗室合作， 研究新型冠狀病毒，稱這對拯救全球的生命至關重要。

在國務院的記者會上，蓬佩奧未直接對中國點名，並避免使用以往的激烈措辭。他此前曾指責北京在疫情暴發初期掩蓋事實，且沒有分享準確的數據。

蓬佩奧表示，所有國家都有義務提供準確及時的數據，幫助全球進一步掌控疫情。 「每一個國家，無論民主體制與否，必須透明、公開和有效地分享這些信息。」

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中國駐美國大使崔天凱周日（5日）在《紐約時報》發表一篇評論文章表示，兩國之間曾就該病毒進行過「不愉快的談話」，但現在是「團結、協作和相互支持」的時候了。

特朗普政府一位高級官員說：「 如果崔大使說中國願意與美國合作，若有機會與他們在武漢的病毒實驗室直接合作，分享他們的研究成果，我們將不勝感激，因為他們知道這個問題，而且與之鬥爭的時間至少比我們在美國的科學家長一個月。」

這名政府官員補充說：「由於大流行始於武漢，我們認為與那裡的醫療和疾病專家合作對拯救全球生命至關重要。」

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責任編輯：蒯宇澄

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