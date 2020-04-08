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【台海局勢】美軍機現蹤台灣南部海域 兩星期內第五次

國情動向 11:07 2020/04/08

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各國緊張抗擊新冠肺炎疫情之際，台海局勢頻生波瀾。一架美軍RC-135U電子偵察機於台灣南部海域飛行，這也是3月25日以來美軍第5度在台灣周邊飛行。台灣的國防部表示，對此全程掌握。

根據專門追蹤飛機動向的Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」今天的資訊顯示，美軍一架RC-135U電子偵察機於台灣南部海域飛行。

據中央社報道，這是3月25日以來美軍第5度在台灣周邊飛行。第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次則是今天的RC-135U電偵機。

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公開資料顯示，此次現身台灣南部海域的RC-135U綽號「戰鬥派遣」，以收集各類電磁波為主要任務。在機頭兩側凸出處裝有側視雷達，機頭下也有特殊電子偵察設備，針對現代戰場上電子設備的跳頻能力，RC-135U上的電子截收設備擁有極大的寬頻接收能力，能對此類電波記錄分析，為以後的電子戰提供資料。美國空軍僅部署有2架RC-135U。

除美軍在台海的動向外，大陸的軍機和軍艦近日還執行遠海長訓，3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）。

責任編輯：尹航

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