【武漢解封】武漢高速口車龍達3公里 首位衝出城男子喊「武漢加油」(有片）

武漢市今日零時起解封，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。解封前武漢市龔家嶺收費站的離漢通道，車輛排成單列等待，車隊長約3公里，首批出城民眾更激動喊「武漢加油」。不過，武漢火車站的人流不多，武漢首班開往湖北省外的列車G431次，每節車廂的上座率只有約1/3。

4月8日零點，京港澳高速「武漢西」高速口舉行了解封儀式，湖北省交通廳廳長朱漢橋宣布，解封離漢高速通道，有序恢復對外交通。各個高速口的在場工作人員挪開卡口柵欄，車輛魚貫而出。

而在通道柵欄被挪開那一刻，一輛黑色奧迪車第一個衝出城，車裡男乘客激動喊「武漢加油」。在武漢市龔家嶺收費站，解封前車輛則排成單列等待，據現場警察介紹，車隊長約3公里。有民眾受訪時表示，因為怕解封政策有變，能走就走。

【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門

【武漢解封】明日離漢關卡全撤除 將迎出城高峰 逾5.5萬人乘火車離開

不過，解封後武漢火車站的卻人流不多。開往湖北省外的首趟始發列車，從武漢站始發開往南寧東的G431次列車於7點06分駛出。在武漢恢復出租車運營的第一天，不少旅客選擇搭乘出租車來到車站。

旅客全部佩戴了口罩，部分旅客還戴著護目鏡、手套，還有穿著雨衣充當防護服的旅客。旅客出示身份證及湖北健康碼，經核驗通過可進站。在G431次列車上，乘客數量不多，每節車廂的上座率約為1/3。

▲ 武漢已恢復營運公共交通公具

至於解封後首列到武漢載客的列車則在凌晨近一時開出，逾四百人乘搭。今天會有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。從4月7日的車票預售情況看，預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢。

此外，出租車、有軌電車、渡輪及地鐵8號線一期，今日也恢復營運，網約車則會根據疫情形勢變化及市場狀況適時恢復。武漢天河國際機場亦恢復北京以外的內陸民航航班。

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光

首批出城民眾王彩霞說，行李早就收拾好裝車了。封城後最大的不變就是買菜。因為病人需要新鮮食材，很多地方買不到。疫情期間她最大的感動，就是社區裡開始給她們這些滯留人員送菜。她一度以為，武漢「不用關閉太久」，最後不料困居武漢兩個多月。

據了解，武漢封城而被滯留在外地的人，大概有三分之一。還有一部分人則被留在了武漢城內，其餘的人住在管理所的宿舍。

▲ 武漢高速路口車龍超長

【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆

【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

【新冠肺炎】武漢要求強化小區封閉管理 居民非必要不出門

【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言 捏造「武漢不是病毒源頭」

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l