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【新冠肺炎】中國醫學科學院院長王辰：別以為已經勝利了

社會熱點 11:34 2020/04/08

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，疫情中心湖北武漢亦已標誌性解封。不過，中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰日前警告，不要以為已經勝利了，在疫情後期，歐美人群有免疫能力，中國可能面臨開放國門等風險。

他強調，只要醫學能夠幫到，要少一點說漂亮話的科學家、多一點頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家。

據內地微信公眾號「who知道」，王辰本月3日受訪時稱，在在這個大的疫情之後，要痛定思痛，「這中間誰頭腦清楚誰就可以勝出，誰在這裡嘰嘰喳喳地念叨很多事情，但不聰明少智慧，再加上私利作祟的話，這個全球格局就會變了」。

歐美群體免疫 後期中國開放國門或有風險

他指出，疫情並未遠去，先要考慮現在中國和歐美之間的差別。

他們會比較理性地，在資源短缺的情況下，會斷指求存。我們是比較感性的，重感情的，一定要把每個人到維護住。於是，在將來就可能出現一個情況，就是歐美人群受了大的損失之後，他的人群免疫能力就上來了，它可以敞開國門，他不怕的，他有免疫力，出去的話呢，他也不是疫情高發國，進來的話呢，他也不是人群易感國。

我們反過來有可能面臨這樣的局面，對於14億人口這樣人均醫療資源較低的國家來說，既要重感情，還要保持社會穩定，還要保持國門的開放狀態，誰能做這個事兒？只有醫學能幫國家。

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王辰認為，如果現在能出疫苗，個事情就好很多，但冠狀病毒疫苗不是簡單事，不但國家醫學科技創新體系要打造，在新冠病毒科技研究上，也必須頭腦清楚，眼光不能偏狹，要認清楚自己到底是個什麼樣的狀態。

當我們還為這些假陽性、假陰性，尤其假陰性所困惑的時候，在這麼短的時間內，有的國家已經是一滴指血十分鐘，就能準確率很高的測出來了，已經可以分發到家庭裡邊兒，像糖尿病一樣的自己測一下填報了。我們知道在檢測上做到充分、準確和動態，對防控有多大的意義。這就是科技的力量。

主要打社會組織仗 非科技仗 須重視醫學科技

他又認為，目前中國的抗疫戰，主要打的是社會組織的仗，而非科技仗。經過這次大疫，民族必須增長的智慧，就是對醫學科技的高度重視。

在這場戰役中，現在打的很大程度上是社會組織的力量。科技的力量有嗎？有，但是打得特漂亮嗎？這個留給以後評價，留給在跟其他的國家的比較中去評價，這就是我們面臨的一個突出問題。所以現在的方艙醫院，都是社會組織管理方面的力量起作用，科技方面的力量，我們到底是一個什麼樣狀態啊？

我們應該少一點說漂亮話的科學家，多一點真正的，更多地看到問題的科學家，應當多一點目光冷靜、頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家，這是我們要做的事情。

他強調，現在不是歇口氣的時候。現在恰恰在疫情的變化期，誰能知道這是長期的階段性回來的像流感，還是人個體上能夠慢性感染像乙肝，還是倏然而去像SARS，還是第四種、第五種可能性？「我們現在還都缺乏想像力」。

責任編輯：伍樂

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