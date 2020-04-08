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中國去年申專利最多 逾40年來首超「老大」美國

經濟脈搏 11:27 2020/04/08

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世界知識產權組織(WIPO)周二稱，中國去年成為全球國際專利申請最多的國家，將過去逾40年來一直穩坐榜首的美國擠至第二。

華為連續第3年成為專利申請量最高的企業

WIPO表示，去年中國提交了5.9萬項專利申請，超過美國提交的5.78萬項。而華為連續第3年成為專利申請量最高的企業。

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該組織稱，中國的數字在短短20年內增長了200倍。自從《專利合作條約》1978年生效以來，美國曾每年都是提交專利申請最多的國家。

WIPO總幹事高銳(Francis Gurry) 在記者會上表示，中國的成功歸功於該國領導層制定非常細緻的策略，以鼓勵創新並讓中國的經濟運行在一個更高的價值水平。

他稱，這項策略正在奏效，而知識產權是策略的一部分。他會把它歸因於為實現更高價值經濟而採取的廣泛行動。

該組織又稱，現在有52.4%的專利申請來自亞洲。日本排名第三，之後是德國和南韓。

責任編輯：蒯宇澄

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