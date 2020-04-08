  • 22°C
香港時間 : 2020408日 (三) 13:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

社會熱點 12:15 2020/04/08

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，疫情中心湖北武漢今日（8日）解封，民眾可憑湖北健康碼「綠碼」離開。解封首日，預計有5.5萬人乘火車離開武漢，約4成到珠三角。多地加強防疫，要求來自武漢人員做新冠病毒核酸檢測。

武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯曾表示，武漢大約有一兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護

【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門

【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開  逾2萬「大軍」湧大灣區

武漢解封後，今日凌晨開出經停載客的首趟旅客列車。列車由西安到廣州，圖為乘客等候上車。

內地多個省市已經要求從武漢地區來的人員做核酸檢測：

浙江

-對近14天來自武漢地區人員，開展核酸檢測和血清檢測，相關信息將納入健康碼管理

-檢測結果為陰性的，賦予浙江健康碼「綠碼」；檢測結果陽性的，設定為健康碼「紅碼」，經診斷後按無症狀感染者或確診病例處置

-如相關人員已持有當地醫療機構健康檢測報告，經核驗後可免予檢測

河南

-對武漢市來豫返豫人員全部免費開展新冠肺炎核酸檢測和血清檢測

-檢測結果陽性的，立即隔離治療，對其密切接觸者集中隔離

-對持有湖北健康碼「綠碼」、核酸檢測和血清檢測陰性的武漢來豫返豫人員，做好信息登記工作，不得採取歧視性措施

廣東

廣州白雲區

4月8日後回到白雲區的武漢人員，要提供最近的核酸檢測結果，如不能提供會幫助檢查，結果為陰性才可回到社區和村裡

深圳

-武漢赴深人員將不需要強制隔離，但要求做兩次核酸檢測

-首次檢測要求在武漢完成，如果到深圳發現沒有做，會補測。入深7天之後會再補測一次

中山東區

-從武漢返中山東區人員，應在抵達前7天內，在湖北醫療機構作新冠肺炎病毒核酸檢測，將檢測結果存留備查

-註冊廣東粵康碼，做好自我健康監測，每日測量體溫3次，並主動在粵康碼上連續申報至少3天的健康狀況

韶關

-武漢人員到達韶關前7天內，做一次新冠病毒核酸檢測，抵達韶關時向工作人員提供檢測報告

-持綠碼且能提供核酸檢測報告的，在抵達韶關後的第7天，再到有關機構核酸檢測

湛江

-武漢人員若已有近7天新冠病毒核酸檢測報告記錄，抵湛7天後再進行一次核酸檢測

-若未能提供核酸檢測報告，抵達湛江當日主動到指定醫療機構核酸檢測，7天後再一次核酸檢測

相關文章

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程
今日
【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程
【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區
今日
【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區
【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門
今日
【武漢解封】歷時76天武漢封城結束 官媒：開城門不等於開家門
【武漢解封】武漢高速口車龍達3公里 首位衝出城男子喊「武漢加油」(有片）
今日
【武漢解封】武漢高速口車龍達3公里 首位衝出城男子喊「武漢加油」(有片）
疫情 火車 湛江 韶關 中山 深圳 武漢 廣州 冠狀病毒 新冠肺炎

上一篇文章

【肺炎疫情】病毒源頭研究再有突破！1月初武漢已有社區傳播

下一篇文章

【新冠肺炎】專家指武漢無症狀感染者約1、2萬 解封要謹慎防護
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】蔡依林唱抗疫歌挨批 胡錫進籲綠營勿鑽政治牛角尖（有片）
【新冠肺炎】蔡依林唱抗疫歌挨批 胡錫進籲綠營勿鑽政治牛角尖（有片）
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生
【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生