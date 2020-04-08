【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，疫情中心湖北武漢今日（8日）解封，民眾可憑湖北健康碼「綠碼」離開。解封首日，預計有5.5萬人乘火車離開武漢，約4成到珠三角。多地加強防疫，要求來自武漢人員做新冠病毒核酸檢測。

武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯曾表示，武漢大約有一兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

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▲ 武漢解封後，今日凌晨開出經停載客的首趟旅客列車。列車由西安到廣州，圖為乘客等候上車。

內地多個省市已經要求從武漢地區來的人員做核酸檢測：

浙江

-對近14天來自武漢地區人員，開展核酸檢測和血清檢測，相關信息將納入健康碼管理

-檢測結果為陰性的，賦予浙江健康碼「綠碼」；檢測結果陽性的，設定為健康碼「紅碼」，經診斷後按無症狀感染者或確診病例處置

-如相關人員已持有當地醫療機構健康檢測報告，經核驗後可免予檢測

河南

-對武漢市來豫返豫人員全部免費開展新冠肺炎核酸檢測和血清檢測

-檢測結果陽性的，立即隔離治療，對其密切接觸者集中隔離

-對持有湖北健康碼「綠碼」、核酸檢測和血清檢測陰性的武漢來豫返豫人員，做好信息登記工作，不得採取歧視性措施

廣東

廣州白雲區

4月8日後回到白雲區的武漢人員，要提供最近的核酸檢測結果，如不能提供會幫助檢查，結果為陰性才可回到社區和村裡

深圳

-武漢赴深人員將不需要強制隔離，但要求做兩次核酸檢測 -首次檢測要求在武漢完成，如果到深圳發現沒有做，會補測。入深7天之後會再補測一次

中山東區

-從武漢返中山東區人員，應在抵達前7天內，在湖北醫療機構作新冠肺炎病毒核酸檢測，將檢測結果存留備查 -註冊廣東粵康碼，做好自我健康監測，每日測量體溫3次，並主動在粵康碼上連續申報至少3天的健康狀況

韶關

-武漢人員到達韶關前7天內，做一次新冠病毒核酸檢測，抵達韶關時向工作人員提供檢測報告 -持綠碼且能提供核酸檢測報告的，在抵達韶關後的第7天，再到有關機構核酸檢測

湛江