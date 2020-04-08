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中國網絡公司報告：疫情期間中國政府和駐外機構VPN遭黑客攻擊

國情動向 12:16 2020/04/08

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中國最大的互聯網和移動安全產品及服務提供商奇虎360在4月6日發布報告稱，在新冠病毒疫情大流行期間的遠程工作安排，中國國內的一些政府機構和在意大利、英國、北韓和泰國的駐外機構受到黑客攻擊。

報告認為，此次攻擊者來自東亞的APT（Advanced Persistent Threat，高級持續威脅）組織Darkhotel(APT-C-06)。

襲擊始於三月 北京和上海的政府機構也受影響

綜合美媒報道，這份報告說，攻擊始於三月對一家名為SangFor（深信服）的中國VPN提供商的攻擊，許多中國政府機構都在使用它。自三月以來，已有200多台VPN服務器受到攻擊，國外的許多中國機構也受到了攻擊。4月初，襲擊事件蔓延至北京和上海的政府機構。

疫情肆虐以來，政府，全球組織以及私營部門公司將其業務從傳統的工作區中移出，並允許其員工在家中登錄。但報告認為，這樣做使公司面臨嚴重的安全漏洞。VPN的應用是實現遠程辦公的核心。一旦VPN被黑客攻入，公司企業和單位的內部資產將泄露，造成損失。

該黑客組織還被懷疑最近發動了對世衛組織的網絡攻擊。官員們和網絡安全專家警告說，各種類型的黑客正在尋求利用國際社會對冠狀病毒疫情傳播的擔憂而獲取利益。

報告：中國黑客組織攻擊美英10國 瞄準政府、高科技等行業

【中美貿易戰】美國製造商協會疑遭中國黑客入侵 外交部稱無中生有

中國據報正式起訴華裔作家楊恆均涉間諜活動 澳洲外長強烈反對

【中美角力】中美互指對方網絡攻擊 京：美方是全球最大竊密者

在北京，外交部發言人趙立堅昨表示，中國是網絡大國，也是受網絡攻擊的重災區。中國政府一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊活動，將采取必要措施維護自身的網絡安全。

他強調，網絡空間是一個你中有我、我中有你的命運共同體，需要各方加強合作，共同維護網絡空間的安全。

責任編輯：伍樂

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