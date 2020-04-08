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【肺炎疫情】病毒源頭研究再有突破！1月初武漢已有社區傳播

社會熱點 12:21 2020/04/08

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《自然》子刊《自然·微生物學》今發了一篇來自武漢疾控中心的簡要通訊文章，指出研究人員對2019年10月6日至2020年1月21日收集的武漢呈流感狀患者的640份咽拭子標本分析，並在其中9份標本檢測到新冠病毒，表明1月初武漢已出現新冠病毒社區傳播。

而檢測出新冠病毒的9個樣本中，患者年齡介於35-71歲之間，就診時間均在1月，最早出現症狀的日期是1月4日。

研究指1月初武漢已有新冠肺炎社區傳播

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而隨著時間推移，也能在這些流感狀病例中檢測出更多新冠病毒感染者。尤其是在樣本收集的最後一周裡，在30歲以上人群，新冠病毒的陽性比例甚至已經超過了流感病毒陽性比例。

此外，在這9名確診陽性患者中，7名患者的註冊居住地在武漢，他們來自6個不同的區和周邊地區，剩餘的2名患者，註冊居住地則在武漢之外，也表明在1月初武漢已出現新冠病毒的社區傳播。

最後，研究人員們指出，流感症狀與新冠病毒引起的輕度和中度症狀，有一定的重合，難以區分。因此，無論是在世界的哪一個國家或地區，只要有社區傳播風險，就需要加強對呈流感狀患者的監測。

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責任編輯：游昊雲

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