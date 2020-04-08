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【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語

社會熱點 13:29 2020/04/08

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【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎蔓延至歐美後，醫學界陸續發現新冠病毒更多恐怖病狀。當中在美國真的出現了幾個「腦部壞死」的案例；根據紐約時報報道，3月初，一名74歲的男子，因為咳嗽和發燒，到佛羅里達州的急診室就醫，但X光檢查顯示「沒有肺炎」，但翌日他已失去了說話能力。

這名74歲的男子在第二天由家人送醫時，他嚴重高燒、呼吸急促，無法說出自己的名字，也無法解釋醫師的闡述是否有錯誤的地方。而他本身有慢性肺部疾病以及帕金遜症，到醫院時手臂、腿部劇烈跳動，似乎正在發作，最終確診陽性。

感染新冠沒有肺炎　卻有腦炎

另一個案在3月31日發現。底特律一名50多歲的女性的航空工作者，她求診時，說她無法思考、而且頭很痛，雖然她還可以說出自己的名字，但其他事情已經無法說明，而且反應變得越來越慢。

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醫師幫她做了腦部斷層掃描，發現她的腦部「在一些區域異常腫脹和發炎，腦細胞已經開始壞死」，診斷出「急性壞死性腦病變」（acute necrotizing encephalopathy）。

所訵急性壞死性腦病變（acute necrotizing encephalopathy，ANE）並不常見，但是病情急、進展快、死亡率高的嚴重疾病，常常伴隨嘔吐、快速的意識喪失、不同程度肝功能障礙；不同病毒皆能引發ANE，包括A型及B型流感、副流感、帶狀泡疹病毒（水痘）、德國痲疹，死亡率達70%。

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據了解，目前醫學界沒有有效治療的方法，存活者常伴有嚴重的神經系統後遺症。

或有神經系統後遺症

美國神經病學家Elissa Fory博士表示，這個病情在幾天內迅速發展的方式，與大腦的病毒性發炎是一致的，這可能表明病毒在極少數情況下可以直接侵入大腦，患者會處於危急狀態。

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而意大利對新冠肺炎患者的觀察，也出現了類似的結果，這些患者會出現中風、癲癇發作、腦炎症狀、血凝結、四肢發麻或麻木等肢體感覺異常。意大利布雷西亞大學醫院Alessandro Padovani博士表示，在某些情況下，甚至在發燒或呼吸系統疾病（如咳嗽）發作之前，患者就會出現精神錯亂，以及：

●困惑、意識不清
●昏昏欲睡
●頭昏眼花
●表現出奇怪的行為
●凝視遠方
●癲癇發作

專家認為，當出現這些症狀時，要小心這些患者可能是新冠肺炎的感染者，要特別注意自己的防護措施，避免被感染。

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匹茲堡大學醫學院神經病學家Chou則表示，「大腦沒有呼吸器。如果肺部破裂，我們可以使用呼吸器，幫助患者恢復，但我們的大腦沒有這種奢侈的治療方法。」

台灣免疫學專家、前陽明大學微生物免疫研究所張南驥教授在日前亦提到，新冠病毒持續未來還有可能出現腦膜炎以及聽力異常的問題。「因為病毒向上走的話，最令人擔心可能會傷到腦膜，雖然機會較少，但如果傷到聽力的話，也有可能還會影響人的平衡感。」

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責任編輯：費風

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