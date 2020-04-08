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【武漢解封】衛健委專家曾光：全國防控未放鬆 武漢解封不意味疫情結束

社會熱點 13:07 2020/04/08

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封城逾兩個月的武漢今日正式解封，國家衛健委高級別專家組成員兼疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，目前全國防控還沒有放鬆，武漢解封不意味著疫情結束，只要全球疫情未有結束，中國的防控工作就不能結束。

指全國防控還沒有放鬆

曾光接受《 人民日報》旗下《健康時報》訪問指，武漢解封後出現病毒擴散情況的概率非常低， 不必過於擔心，但亦不能絕對排除這種可能性， 因為對新冠肺炎的認知還不夠充分。

他並指，無症狀感染者成為現時的防控重點之一 ，但它不影響武漢的解封進程，因為目前無症狀感染者的規模、病情程度及傳染性未去到嚴重程度，一旦發現都可以控制。

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曾光稱， 這次疫情能快速得到控制，也跟總結歷史教訓有很大關係。 1967年，中國流行性腦脊髓膜炎爆發流行，當時造成300多萬人感染，16萬人死亡，那是血的教訓。「就是因為記住了這些教訓，專家組提出封城建議後，能很快被中央採納，現在回頭看這是非常英明的。這場防疫戰可以稱得上是一次非常漂亮的大勝仗。我國從開始時全球最嚴重最被動的情況下，一下子翻轉了。」

他最後又提醒，必須繼續觀察研究，加強防控意識，同時提高醫療救治水平，才能徹底打敗病毒。

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責任編輯：蒯宇澄

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