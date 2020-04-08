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【肺炎疫情】中俄邊境頻現輸入病例 因俄羅斯驅逐華人?  中方：謠言

社會熱點 13:42 2020/04/08

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新冠肺炎疫情在全球擴散，部分身處海外的中國人都選擇回國，其中黑龍江、內蒙古的中俄邊境近日出現俄羅斯輸入病例，引發關注。內地網傳俄羅斯驅逐大批在俄華人出境，更有指將有150萬人經黑龍江陸續回國，中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領館闢謠，強調最近從俄羅斯回國的基本是自行回國，不是被驅逐。

內地連日都有境外輸入病例，與中國接壤的邊境國家疫情輸入風險持續攀升。其中，黑龍江至今有84宗經過邊境城市綏芬河輸入的確診病人，佔黑龍江累計境外輸入病例近97%。

【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

【肺炎疫情】大量中國人取道俄羅斯陸路回國 黑龍江邊境添壓日增20確診

黑龍江省政府外事辦昨發布消息，中俄雙方商定，臨時關閉綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道。當局表示臨時關閉至下周一（13日）。另外，綏芬河今日起所有小區再次實行封閉管理。此前，中俄邊境主要口岸黑河和同江都已經關閉。

內蒙古滿洲里海關日前亦首次檢出境外輸入病例。患者是來自俄羅斯的中國籍人士，從滿洲里公路口岸入境。內蒙古今日宣布，滿洲里——後貝加爾斯克公路口岸客運通道，將於今晚（8日）8時臨時關閉，恢復開關日期另行公告。

網傳150萬華人將從黑龍江口岸回國

在俄中國人紛紛回國引發關注。內地網上傳出消息，「隨著俄羅斯封城，大批在俄華人被驅逐出境。未來幾天，將有大約150萬華人分別從綏芬河、黑河、撫遠三個口岸陸續回國。牡丹江將成為此次事件的重災區」。

《環球時報》引述中國駐符拉迪沃斯托克總領館昨日表示，這一消息是謠言，並不存在俄羅斯大批驅逐華人一事，強調最近從俄羅斯回國的中國公民基本均係自行回國。

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報道又引述海參崴一名僑界人員表示，在俄華人華僑約20萬至30萬，不是謠言中的150萬之多，而且大多數華人華僑還會留在俄羅斯，在家保持社交距離。他又稱，俄羅斯不可能大規模驅逐華人華僑，否則將是兩國極大的外交危機。如果俄羅斯對相關人員處罰甚至驅逐出境，一般是相關人員違反當地隔離規定。

責任編輯：伍樂

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