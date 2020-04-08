【穩就業】報告：內地超7成應屆畢業生尚未簽約 超9成對就業形勢感焦慮

新冠肺炎疫情持續衝擊內地經濟，就業受到嚴重影響。適逢874萬內地高校應屆畢業生即將步入社會，就業問題再成關注焦點。內地招聘平台獵聘發布《2020應屆畢業生春招求職報告》顯示，目前超7成應屆畢業生尚未簽約，超9成應屆畢業生對目前就業形勢感到焦慮。

畢業生面臨僧多粥少問題

報告指出，從應屆畢業生來看，目前超7成應屆畢業生尚未簽約，超9成應屆畢業生對目前就業形勢感到焦慮；74.54%的應屆畢業生認為疫情對所學專業的就業有消極影響；2020春季校招應屆畢業生面臨僧多粥少競爭激烈問題，強烈希望企業延長校招。近四成2020屆應屆畢業生傾向於考公務員。

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面對嚴峻的就業形勢，應屆畢業生更加理性估價，當談及第一份工作月薪時，77.46%以上的大學生期望月薪在8,000元人民幣以下。

超3成企業縮減校招需求

從企業方來看，盡管有81.33%的HR都在調研中表示對2020年的企業校園招聘有信心，但是仍有超3成企業縮減校招需求。

城市需求方面，依然市京滬兩地應屆畢業生新增職位占比最高，成都、深圳、廣州、杭州則位於第二梯隊，大城市需求效應明顯。

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從各行業新增的應屆畢業生職位需求分布來看，互聯網行業仍是消化吸收應屆畢業生的主力，應屆畢業生新增職位占比最高，以21.32%的占比遙遙領先其他行業。

責任編輯：尹航

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