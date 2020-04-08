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【中國口罩】在法華人協會涉私藏1.5萬口罩被拘 中使館回應

社會熱點 15:34 2020/04/08

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新型冠狀病毒（COVID-19）在法國肆虐，造成法國口罩需求量大增，當地中國留學生與溫州商人協傳出疑囤積、私分口罩遭到法國警方拘捕。中國駐法大使館回應稱，有關負責人均已被釋放，強調該批口罩是經合法渠道入境，兩位負責人從事的是公益而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。

新型冠狀病毒（COVID-19）在法國肆虐，造成法國口罩需求量大增，當地中國留學生與溫州商人協傳出疑囤積、私分口罩遭到法國警方拘捕。中國駐法大使館回應稱，有關負責人均已被釋放，強調該批口罩是經合法渠道入境，兩位負責人從事的是公益而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。

據法國傳媒報道，當地時間5日巴黎警方在路口臨檢時，在車內查獲大量FFP2專業保護口罩，FFP2為通過歐盟認證的專業高分子口罩，車主為一名中國人，他稱口罩是從巴黎華人協會獲得，該協會把口罩分發給當地中國人，警方調查後發現，該協會為「世界溫州人聯誼總會」，協會內囤積逾1.5萬個口罩。

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由於法國政府下令專業口罩優先給醫護人員使用，禁止個人囤積、私分，該協會稱口罩是免費贈予華人，但其不具備醫護資格，也無法證明該批口罩的醫療用途，警方6日居留2名協會人員進行調查。

中國駐法大使館網站4月8日消息稱，注意到媒體關於4月5日兩名在法華人社團負責人遭法國警方拘押和詢問的報道；目前兩人均已被釋放。

據悉，上述兩名負責人應浙江省「世界溫州人聯誼總會」要求，協助向急需防疫物資的旅法中國人免費分發口罩的，其中一部分還捐予法國醫院、警察局等一線抗疫機構。

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中國駐法國使館強調，該批口罩是經合法渠道入境，法國政府不禁止民眾配戴口罩，兩位負責人從事的是公益而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。

媒體還報道7日中午3名中國留學生因協助中國駐法國使館發送留學生「健康包」而被警方扣押。中國駐法國使館接到求助電話後立即派員前往警局交涉。3位學生已於當天下午被釋放，「健康包」被退還。

責任編輯：伍樂

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