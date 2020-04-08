【新冠肺炎】人民日報：詆毀世衛 危害不亞於疫情本身

新冠肺炎疫情肆虐全球，世界衛生組織（WHO）被質疑開初輕視疫情，美國總統特朗普近日更炮轟拿著美國錢卻以中國為中心，在疫情上「真的搞砸了」。中國官媒《人民日報》今日發表文章，不點名稱一些人詆毀世衛，危害不亞於疫情本身。

《人民日報》該篇文章稱，應當警惕，在如此需要團結一致抗擊疫情的關鍵時刻，「一些人卻居心叵測地對世衛組織大肆進行詆毀和污衊，這種置人類生命安全於不顧的『拆台』行徑，危害不亞於疫情本身」。

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文章引述英國倫敦政治經濟學院全球事務研究所主任艾瑞克·伯格洛夫撰文指出，那些對世衛的批評「大多屬於『找茬儿』，效果適得其反」，指想要戰勝疫情，二十國集團（G20）領導人必須同國際組織合作，首先便是世衛。

文章又稱，疫情發生後，中國一直與世衛密切合作。在世衛組織專家赴武漢實地考察、世衛組織—中國聯合專家考察組工作，以及經驗分享、物資援助等方面，中國都是世衛組織工作的堅定支持者。

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而當前，文章認為世衛正在盡全力協調國際社會共同應對疫情，包括啟動多家實驗室、加緊建立全球檢測網絡，動員國際力量、加快科學研究和創新工作，與聯合國基金會及有關合作夥伴共同發起新冠肺炎團結應對基金，發布《基本衛生服務指南》等，與有關國際和地區組織一起展現出積極領導力。

最後，文章表示，戰勝全球蔓延的疫情，必須凝聚強大合力。只有團結協作，人類才能獲取制勝之力，才能共享生命安全。

責任編輯：伍樂

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