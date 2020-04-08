【武漢解封】患難見真情 武漢預約結婚系統訪問量激增兩倍被擠爆

歷經76天封城後，新冠肺炎疫情重災區武漢今日零時迎來解封，市民生活終可重新啟動，共「患難」的情侶們也選擇攜手步入婚姻。據內媒，武漢預約結婚的「鄂匯辦」支付寶小程序，因今日湧進的預約人數過多，訪問量過高，系統出現卡頓。

預約結婚訪問量激增 網民稱很感動

▲ 圖片來源：新浪科技

對此，支付寶回應稱，訪問量確實超出預期，是節前的300%，但系統並未崩潰。目前系統已恢復正常，多刷幾次即可，願有情人終成眷屬。

支付寶還稱，結婚之後如果有需要的話，也可以上支付寶搜「新生兒重名查詢」或「重名查詢」。

據悉，只要是湖北用戶，便可在「鄂匯辦」小程序中辦理交通出行、社會保障、公積金、婚育服務等內容。據武漢市民政局此前消息，隨著武漢市疫情防控形勢總體向好，為滿足人民群眾辦理婚姻登記的需求，婚姻登記機構從4月3日起恢覆辦理婚姻登記。

【武漢解封】有血有淚！3分鐘回顧 武漢逾兩個月封城歷程

【武漢解封】衛健委專家曾光：全國防控未放鬆 武漢解封不意味疫情結束

【武漢解封】出城大軍湧珠三角 多地防疫要求武漢人員核酸檢測

【武漢解封】武漢高速口車龍達3公里 首位衝出城男子喊「武漢加油」(有片）

對於結婚預約程序崩潰，網民紛紛表示，「看到這個消息其實挺感動，現在打算結婚的人相當於經歷過生死，珍惜當下」，「遇到對的人，就趕快結婚吧，76天的等待讓彼此更加堅定」，還有人將此類比為「霍亂時期的愛情」。

不過也有網民認為無需過度解讀，市民們悶在家裡超過兩個月，生活重啟之後，「不管紅事白事都得排隊，再正常不過」。

另據支付寶數據顯示，武漢重啟的第一天淩晨，武漢的各種美食、美景被搬上支付寶首頁，打開就能雲端逛武漢，上線1小時已有2,600萬人在手機上大逛武漢。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l