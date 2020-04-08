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【武漢解封】武漢是隱形患者主要來源 解封未減民眾恐懼

社會熱點 15:34 2020/04/08

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武漢市封城76天，今天0時解封。不過，由於武漢仍是內地無症狀感染者的主要來源地，很多民眾仍擔心疫情，甚至官方的統計數據，造成恐懼、猜疑等各種情緒。

根據湖北省衛生健康委員會官網今早通報，武漢解封前夕，7日新增死亡1例，截至4月7日午夜，武漢累計確診病例5萬8例，累計治癒出院4萬6991例。而武漢現仍有確診病例445例，其中重症病例155例。慶幸的是，武漢已再沒境外輸入、新增疑似或現有疑似病例。

武漢仍是內地無症狀感染者的主要來源地

儘管如此，武漢迄今仍是內地無症狀感染者主要來源之一。官方通報顯示，4月1日內地新增的無症狀感染者55例中，武漢當日就新增無症狀感染者35例，比境外移入的無症狀感染者總數還要多。4月6日，武漢仍新增無症狀感染者17人，顯示無症狀感染者仍持續出現。

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而武漢4月迄今，每天進行病毒核酸檢測人數都破萬，試圖揪出無症狀感染者，避免疫情擴散。因此，許多中國民眾仍擔心疫情，甚至官方的統計數據。

小江（化名）在武漢的旅館業工作了5年，以往春節總要忙到最後一刻，才回到湖北黃岡的老家。2019年底，小江辭職後提早回鄉過年，也意外躲過了武漢疫情和封城。歷經2個多月的圍城，武漢今正式解封。小江決定回武漢，不過基於風險考量，預計5月才動身。

她對中央社記者說，仍擔心無症狀感染者的狀況。雖然這些患者已經被政府隔離，但排查工作終究無法擴及所有民眾，因此即便黃岡3月底已解封，她仍舊不太出門，「我覺得疫情是持續性的，只要有病患還在外面，那你都不安全」。

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距離武漢800多公里的上海，生活幾乎已恢復到疫情襲擊前的樣貌。瑞幸咖啡醜聞爆發隔天，兩名穿著時尚的女顧客，坐在咖啡廳裡聊著股市。

米色衣服的女子對朋友說：「這件事就說明了，中國的統計數字多不可信。原本大家對新冠的數字就有些懷疑了，我覺得瑞幸的事，就又像是重重的一擊。」

過去一個月，中國的每日新增確診人數逐步下降，上海更只出現過一例本地病例。然而，疫情初期的資訊不透明，讓不少內地民眾仍對統計數字存疑，恐怕疫情帶來的恐懼、猜疑、悲傷會久留在內地人心中。

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責任編輯：伍樂

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