【中國經濟】A股弱勢盤整 滬指收市微跌0.2%

封城逾兩個月的武漢今日正式解封，但環球市場仍憂新冠肺炎疫情引發經濟衰退，受外圍市場影響，A股三大股指今日集體低開，維持弱勢盤整，滬指收市微跌0.2%，農業股領跌。

兩市成交縮量 合計6741億元

滬深兩市早盤集體低開，隨後小幅震盪回升，午後滬指、創指一度倒升，惟隨後反彈乏力，資金觀望態勢明顯，截至收市，上證指數報2815.37點，跌0.19%，深成指報10386.55點，跌0.41%；創業板指數報1964.76點，跌0.25%。

兩市成交合計6741億元（人民幣，下同），較上一交易日有所縮量，其中，滬市成交2532億元，深市成交4209億元。北向資金淨流出近17億元。

盤面上，休閒服務、國防軍工、通信等行業板塊領漲；農業板塊領跌。

東北證券表示，風險偏好繼續受全球疫情擾動，A股短期震盪築底。定向降準和超儲率降低有利於流動性進一步寬鬆，利率敏感型的行業如大金融、科技更為受益，但科技目前估值處於高位，配置價值相對偏低；建議重點關注大金融和消費等內需導向的行業。

天風證券表示，每年二季度開始，宏觀流動性大部分時候邊際上不能繼續擴張、微觀層面成交萎靡，對應市場風險偏好明顯下降，於是市場給予當期業績的權重更高，消費板塊和白馬股表現更好。

責任編輯：蒯宇澄

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