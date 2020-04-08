  • 24°C
香港時間 : 2020408日 (三) 16:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【台灣疫情】藍營立委氣炸鍋「蒸口罩」 險釀火警

社會熱點 15:35 2020/04/08

分享：

新冠肺炎疫情持續，全球口罩短缺，台灣的中央流行疫情指揮中心日前教導民眾使用電鍋（電飯煲）乾蒸口罩，即可重複使用。不過，國民黨立委葉毓蘭嘗試「蒸口罩」時，竟用上氣炸鍋，結果差點在立法院青島二館引發火警。

葉毓蘭今日在立法院質詢內政部長徐國勇時，談到近期「蒸口罩」話題，自曝她昨日嘗試蒸口罩，「但我沒有電鍋，我有一個氣炸鍋，我去氣炸一下」。

【台灣疫情】台疫情指揮中心教「乾蒸口罩」　8分鐘搞掂最多可重用5次

台灣呼籲民眾電飯煲乾蒸口罩　蔣麗芸：個人無需甚麼平反

【蔣麗芸蒸口罩有用？】STC：只獲委派測PFE標準、沒有結論　港府tg：所有外科口罩都是即棄（第二版）

「我想請教一下部長，有沒有蒸過口罩？」徐國勇聽了問題後，立刻回答自己沒有蒸過口罩，但此段質詢曝光後，引發網路熱議。

沒3分鐘 口罩「羽化登仙」

葉毓蘭在Facebook解畫，稱自己是秉持實驗精神「氣炸」口罩，卻沒3分鐘口罩就「羽化登仙了」，但差點引發火警的確是有點誇大其辭。她承認自己「對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好」。

她表示，現在進出各地都要戴口罩，但數量吃緊。她看到前兩日行政院政務委員唐鳳6個口罩撐兩個月，想要效法：

但是辦公室裏沒有大同電鍋，有個氣炸鍋，我研究半天，發現氣炸鍋可以有恆溫設定，再加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，秉持著實驗精神，所以昨天就設定100度，把已經用了兩天很有味的口罩放進去，本來聽食藥署長的話，設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧

最後她稱，氣炸鍋即使是恆溫設定，可能也不適合來幫口罩復甦。

中央流行疫情指揮中心日前在記者會即場教學「口罩乾蒸」，呼籲民眾撙節使用，而「電鍋乾蒸法」可使口罩復活，但只能重複乾蒸使用5次。唐鳳日前更拍教學影片，提醒「時鐘要順著跑8分鐘」。

不過，中山醫學大學職業安全衛生學系副教授賴全裕表示，若已口罩髒污、破損，就不建議乾蒸；若有慢性病、出入醫院，還是一次使用為原則。

台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸

【全球大流行】世衛譚德塞：口罩非抗疫萬靈丹 民眾搶購令前線醫護物資短缺

【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片  中國官媒這樣評論（有片）

根據本港衛生防護中心，一般而言，外科口罩不可重複使用。口罩如有破損或弄污，應立即更換。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

疫情 口罩 台灣 國民黨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【最毒航班】航機廁所是播毒黑點　台官曾籲穿紙尿片搭機

下一篇文章

【武漢解封】武漢是隱形患者主要來源 解封未減民眾恐懼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
【肺炎疫情】武漢隱形患者自己都不信染病 住方艙醫院經歷曝光
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【武漢解封】明日零時武漢解封 防控工作並未放鬆
【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區
【武漢解封】首日料5.5萬旅客乘火車離開 逾2萬「大軍」湧大灣區
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】香港死亡率遠低過美國　卡介苗接種率藏玄機？
【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生
【新冠肺炎】何大一倡全球仿效「武漢式隔離」 不能坐等疫情一波波發生