【台灣疫情】藍營立委氣炸鍋「蒸口罩」 險釀火警

新冠肺炎疫情持續，全球口罩短缺，台灣的中央流行疫情指揮中心日前教導民眾使用電鍋（電飯煲）乾蒸口罩，即可重複使用。不過，國民黨立委葉毓蘭嘗試「蒸口罩」時，竟用上氣炸鍋，結果差點在立法院青島二館引發火警。

葉毓蘭今日在立法院質詢內政部長徐國勇時，談到近期「蒸口罩」話題，自曝她昨日嘗試蒸口罩，「但我沒有電鍋，我有一個氣炸鍋，我去氣炸一下」。

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「我想請教一下部長，有沒有蒸過口罩？」徐國勇聽了問題後，立刻回答自己沒有蒸過口罩，但此段質詢曝光後，引發網路熱議。

沒3分鐘 口罩「羽化登仙」

葉毓蘭在Facebook解畫，稱自己是秉持實驗精神「氣炸」口罩，卻沒3分鐘口罩就「羽化登仙了」，但差點引發火警的確是有點誇大其辭。她承認自己「對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好」。

她表示，現在進出各地都要戴口罩，但數量吃緊。她看到前兩日行政院政務委員唐鳳6個口罩撐兩個月，想要效法：

但是辦公室裏沒有大同電鍋，有個氣炸鍋，我研究半天，發現氣炸鍋可以有恆溫設定，再加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，秉持著實驗精神，所以昨天就設定100度，把已經用了兩天很有味的口罩放進去，本來聽食藥署長的話，設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧

最後她稱，氣炸鍋即使是恆溫設定，可能也不適合來幫口罩復甦。

中央流行疫情指揮中心日前在記者會即場教學「口罩乾蒸」，呼籲民眾撙節使用，而「電鍋乾蒸法」可使口罩復活，但只能重複乾蒸使用5次。唐鳳日前更拍教學影片，提醒「時鐘要順著跑8分鐘」。

不過，中山醫學大學職業安全衛生學系副教授賴全裕表示，若已口罩髒污、破損，就不建議乾蒸；若有慢性病、出入醫院，還是一次使用為原則。

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根據本港衛生防護中心，一般而言，外科口罩不可重複使用。口罩如有破損或弄污，應立即更換。

責任編輯：伍樂

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