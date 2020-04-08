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【最毒航班】航機廁所是播毒黑點　台官曾籲穿紙尿片搭機

社會熱點 15:43 2020/04/08

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華航從紐約飛台北的CI011航班，同機至少10人確診感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），被稱為「最毒航班」。醫學界人士指，航班是狹窄密閉空間，病毒傳染風險較高，其中機艙廁所更是播毒黑點。台灣衛生官員此前甚至建議，乘客在疫情期間搭機，可以使用紙尿褲，減少使用廁所，降低染疫風險

華航從紐約飛台北的CI011航班，同機至少10人確診感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），被稱為「最毒航班」。航班是狹窄密閉空間，病毒傳染風險較高。

航班是狹窄密閉空間  病毒傳染風險較高

當中，機艙廁所細小、使用者容易沾染排泄物，更是播毒的高危點。台大醫院小兒感染部主任黃立民直指，「比較會有問題是，你在走路時候會碰到人家的椅子，你常常要上洗手間，甚至空姐給你的餐具上是不是有沾到病毒，這是比較大的風險。」

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在最毒航班事件爆出前，台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，亦曾多次強調「長途飛行」感染新冠肺炎的風險高，呼籲民眾最好不要搭飛機；就算要搭，也一定要減少使用廁所。

他早前更呼籲，近期若是一定要搭飛機，全程戴口罩，手摸得到的地方全部消毒，也盡可能不要上廁所，可以採取「包紙尿褲（成人或兒童）」搭機的策略，降低感染風險。

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陳時中重申，飛機上廁所的風險最高，其次整架飛機中，手能摸得到的地方，最好擦拭乾淨。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也曾說，在一個環境中，帶有新冠肺炎病毒的患者，只要待得愈久，病毒量就會愈多，對環境汙染的風險愈高，因此長途飛行本身就具有高風險。

陳時中呼籲近期若是沒有必要，不要搭飛機，若是一定要搭飛機，全程一定要戴口罩，手摸得到的地方都清潔消毒好，至於避開病毒量可能最高的「廁所」，在長途飛行時，不上廁所是非常困難的，他建議可用肥皂把手洗乾淨或包紙尿布趨吉避凶。

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責任編輯：伍樂

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