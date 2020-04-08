【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本

新冠肺炎疫情衝擊經濟，據路透社引述消息人士指， 中央高層仍希望為今年經濟增長設定目標，但會低於最初6％左右，又說中國人行將加大政策寬鬆力度支持經濟，但考慮債務和房地產風險，不會跟隨美聯儲大幅降息和實施量化寬鬆(QE)的做法。

仍希望設經濟增長目標 但會低於6％左右

報道引述據三位參與內部政策討論的消息人士稱，中國人行將增加信貸規模並降低融資成本，尤其重視對增長和就業來說至關重要的小企業，本月20日人行會下調貸款市場報價利率(LPR)，並在未來幾個月下調指標存款利率，同時為擴大財政支出提供空間。

消息人士說，人行將加大貨幣政策寬鬆力度，但不可能追隨美聯儲。人行將採取步步漸進的方式，保留一些彈藥。

人行上周五（3日）再次宣布定向降準，將對中小銀行定向下調存款準備金率1個百分點，同時意外下調超額準備金利率，為逾11年來首次下降。人行也於3月30日下調逆回購利率20個基點。而人行2015年10月以來一直維持指標存款利率在1.5%不變。

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依靠財政刺激來促進基礎設施投資和消費

另有消息人士表示，「我們應繼續降準降息。但如果貨幣政策放鬆力道太強，我們要擔憂其副作用，我們仍在消化前次刺激舉措的遺留影響」。他說：「如果更多資金流入房地產領域，將會刺激房地產投機，並引發社會問題。」

消息人士稱，北京當局將依靠財政刺激來促進基礎設施投資和消費。「財政政策將(在支撐經濟方面)發揮主要作用，貨幣政策將積極配合財政政策。」

消息人士還稱，降息將支持政府的支出計劃，人行的擴大注資將有助於銀行和企業購買國債。消息人士稱，中國政府牢記2008-09年的教訓，將確保投資項目在財務上更加穩健。

政策消息人士此前表示，政府可能會將2020年的預算赤字擴大到創紀錄的水平。

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責任編輯：伍樂

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